Liszkay Gábor azt csinálhatja, amit szeret, ez a sikerének kulcsa

Liszkay Gábor az Ózdi Kohászati Üzemekben kezdte pályafutását acélolvasztárként, ma már egy sikeres vállalkozás ügyvezetője. A hónap elején megválasztották az ország vállalkozóinak elitjét összefogó BNI nevű szervezet szombathelyi csoportjának elnökévé.

Ózdon született. Hogyan sodorta az élet az ország másik felébe?

Ott születtem és ott is jártam iskolába. Ózdi gyerek lévén a kohászati üzemeknél ipari tanulóként acélolvasztárnak tanultam. Ezt követően Egerbe mentem tanulni az ottani katonai iskolába, ahol felderítőként végeztem. Onnan kerültem Szombathelyre az akkori Garasin Laktanyába. 1989-ben szereltem le, pár évvel később sodort az élet a fuvarozás területére. Több mint tíz évig kamionsofőrként dolgoztam, majd 2010-ben egy osztrák úrral elindítottuk a cége magyarországi leányvállalatát, akkor még Koppány 2007 néven. Néhány évvel később ehhez társult a Welog Transport Kft. Egészen 2018-ig mindkét cégnek én voltam az ügyvezetője. Akkor ott lemondtam a tisztségemről és kiléptem.

Jószívvel távozott?

Sajnos egy idő után nem egyeztek a nézeteink. Ennek ellenére sem gondolok vissza rossz szájízzel az ott töltött időre, mert rengeteget tanultam. A közel tíz év alatt nagyon komoly kapcsolatrendszerem alakult ki. Abban látom a mostani cégem sikerét, hogy itt azt csinálhatom, amit szeretnék. Ott ez nem mindig sikerült.

Ha a jelenlegi vállalkozást említi: két éve indította el társával a HB Inter Trans Kft.-t.

Ügyvezetőként dolgozom a vállalkozásban, amelynek Harald Blochberger a tulajdonosa. Ő keresett meg az ötlettel, hogy segítsek neki Magyarországon alapítani egy céget. Az első találkozás alkalmával fél óra alatt eldöntöttük, hogy együtt szeretnénk dolgozni a jövőben. Kölcsönös bizalom alakult ki szinte azonnal, ami azóta is tart. A nulláról építettük fel a céget, öt autóval és öt sofőrrel indultunk 2019 júniusában. Mára több mint 30 autónk rója az utakat. A vállalat nemcsak fuvarozási tevékenységet végez, Ausztriában rendelkezik egy holdinggal, amely faaprító gépek gyártásával, bérbeadásával, értékesítésével és üzemeltetésével is foglalkozik. A jövőben szorosabb együttműködést kötünk vezető magyar cégekkel, de egyelőre erről nem szeretnék beszélni. Partnereink között tudhatjuk a Falco-t is. Szerencsére a járvány sem okozott nagyobb fennakadást az életünkben, mivel a legtöbb autónk hulladékot szállít Európa-szerte, nélkülözhetetlenek voltunk a pandémia alatt is.

Folyamatosan bővül a cég. Miben látja a siker titkát?

Az egyik alapvető dolog egy cég sikerességében, hogy a vezetőség megbecsülje és tisztelje a munkavállalókat. Ezen értem mind az anyagi, mind az emberi tényezőket. Sok helyen ezt nem teszik meg. Ha nincs a munkáltató, ő nem tud dolgozni, de ez fordítva is igaz. De az is fontos, hogy mindenki azt csinálja, amihez ért. Nem szabad, hogy a beosztott irányítsa a céget. Úgy gondolom, annak, aki végigjárta a ranglétrát, nagyobb rálátása van a munkára, mint akinek fogalma sincs arról, milyen feladatot látnak el a dolgozói.

Hova tud még fejlődni a vállalkozás?

A közeljövőben tervezünk Magyarországon építeni egy telephelyet, ugyanis átmenetileg Bécsújhelyen van a fióktelephelyünk. Ezt kezdetben azért találtuk ki így, mert a logisztikai partnerünk telephelye ott található, így mi is oda települtünk. Mostanra viszont már kinőttük magunkat annyira, hogy hazahozzuk a telephelyet. Emellett biohőerőmű építését is tervezzük. Faaprító gépünk van, fát tudunk hozzá szerezni, tudjuk fűteni az erőművet.

Május elejétől a BNI nevű, üzletembereket tömörítő szervezet szombathelyi csoportjának lett az elnöke. Hogy került a helyi csapat élére?

A szervezet a világ hetvenöt országában van jelen, tagjai üzleti ajánlásokkal segítik egymást, jutalékok nélkül, „aki ad, az nyer” filozófia alapján. Fél éve lettem tag a BNI-ba, ők pedig felkértek elnöknek a következő fél évre – ugyanis ilyen ciklusokban váltják a vezetők egymást a csoport élén. Úgy látom, tudtak azonosulni azzal, hogy ki merem mondani azt, amit gondolok, illetve a kitűzött céljaimmal.

Azt mondta, hogy az interjú után focizni indul, jelentős szerepet játszik az életében a mozgás. Honnan jön a sport szeretete?

A sport szeretete gyermekkorom óta megvan. Fiatal koromban futballoztam Ózdon. Akkor NB I-es volt a csapatunk. Jelenleg is játszom a kispályás városi bajnokságban. Emellett támogatóként részt vettem a múlt évben a Tófürdő Exatlonon, valamint Varga Jenő (Jéglovag) hathatós támogatásával megszerveztük a cég által szponzorált első városi teqball-bajnokságot – HB Intertrans Kupa elnevezéssel – és a városi lábtenisz-bajnokságot, de támogatom a Haladás futballcsapatát is. Azért mondom a HB Inter Trans Kupáról, hogy első, mert terveim szerint az idén megrendezzük a másodikat is. Magaménak érzem Szombathely sportéletét, szívesen segítem a tehetséges fiatalokat, hiszen bennük van a jövő.

Kiemelt képünkön: Liszkay Gábor a szívén viseli Szombathely sportéletét is