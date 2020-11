Milyen színű legyen? – Vidám sárga, nőies rózsaszín vagy könnyed fehér

Az általunk választott színek végső soron azt fejezik ki, kik is vagyunk valójában. Nem mindegy tehát, hogy milyen árnyalatokkal vesszük körbe magunkat. A színtan mellett hallgassunk ösztöneinkre is – így lesz a hatás egyszeri és megismételhetetlen.

A színek nagy hatással vannak nemcsak a hangulatunkra, de otthonunkra is. Egy jó párosítással elvonhatjuk a figyelmet az egyéb hiányosságokról, míg a rossz választás a legszebben berendezett lakás látványát is tönkreteszi. Érdemes tisztában lenni néhány színszabállyal, mielőtt nekikezdünk az átalakításnak, berendezésnek.

Az elsődleges színek a piros, a sárga és a kék. Két elsődleges szín keveréséből jönnek létre a másodlagos színek: a narancs, a zöld és a lila. Léteznek még az elsődleges és másodlagos színek keveréséből kialakult színek, a harmadlagos színek: vörösnarancs, sárgásnarancs sárgászöld, kékeszöld, kékesibolya, vörösibolya. Visszafogott, nyugodt hangulatot teremthetünk, ha a színkör egy szeletéből választunk színeket, vagyis egy szín világos vagy sötét árnyalatát kombináljuk.

Ezek a monokromatikus színek. Ha a színkör bármely három szomszédos szeletének egy-egy tetszőleges színét választjuk, kellemes, harmonikus hatást érünk el. A színkör egymással szemben, átlósan elhelyezkedő színeinek használata esetén (például piros-zöld, sárga-ibolya, narancs-kék) a színek felerősítik és kiemelik egymást, de kissé vibráló hatást keltenek. Ha egy adott színhez fehéret keverünk akkor világosabb, ha feketét, sötétebb tónust kapunk.

A kék a tenger és az égbolt színe, a természetesség és a letisztultság hangulatát árasztja. A sárga a legkomorabb helyiségbe is fényt és frissességet hoz, vidámságot és derűt sugároz. A pirossal érdemes csínján bánni: erőt, energiát és bátorságot kölcsönöz a térnek, de nagy mennyiségben ellenkező hatást érhetünk el vele. A rózsaszín bájos benyomást kelt. A zöld nyugtató hatással bír, biztonságot, reményt és védelmet sugároz. A fehér az egyik legdivatosabb szín most, a könnyedség és lebegés illúzióját kelti. A modern, a skandináv és country stílusban berendezett lakásokban is jól mutat.