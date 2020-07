Minitárlat: titkos, de látványos is

Adott egy tágas előszoba, inkább előtér. Fehér, tiszta falak, azokra díszek kívánkoznak. Ha a kedvenc, ide illő festményünkre még gyűjtünk, és nem szeretjük a rendetlenséget sugárzó apróságokat, de a „kincseinket” igen, akkor mutassuk is, meg ne is!

Ha kellően tágas a lakás, a ház, és nincs szükség minden falat kihasználni tárolásra, akkor díszítésük ad feladatot a beköltözőnek. Vannak persze egyértelmű megoldások. Hiszen van, aki a fotófal rajongója, amikor minden családtagját vagy kirándulás, nyaralás emlékét „egyben” látja szívesen, megvannak az ehhez kitalált képkeretek, ezek elrendezésének csak a fantázia szab határt. És van, aki a kedvenc festményét vagy reprodukcióját nézi, látja mindennap. De valljuk be: ezek inkább a nappaliba, esetleg tágas étkező-nappali helyiségbe való fal- és életdekorációk. A tágas előszoba valami mást kíván. Általában naptárat, fali- vagy állóórát, kulcs-, kabát- és esernyőtárolót. És ha még mindig marad szabad falfelület? Akkor jöhet az öncélú díszítés!

Az előszobafal is lehet tere, helye fotónak vagy más kétdimenziós emléknek. Hiszen bizonyára mindenkinek vannak olyan képei, amelyek nem művészeti alkotások, de személyes kötődés miatt fontosak. Ilyen lehet egy ragasztott szalvétakép vagy egy vidám gyerekkori emlék: egy, a kilencvenes években divatos fém tolltartó belső fele. Ép maradt, még a piros katicafestés is hibátlan, kedves ajándék volt, funkciója nincs – falra kívánkozik. Ahogy az a textildarab is, amelyik bútorszövetnek nem praktikus, ruhának nem ideális, de egyszerűen szép, jó ránézni. Keretbe vele, mert az is falra kívánkozik. Aztán a régi kicsi konyha díszei: egy magas, borosüveges nyomat, a fedlapját már elkoptatta a költözés. És való mellé még egy ugyancsak korábbi konyhadísz, kicsit absztrakt gyümölcsábrázolás – szintén művészi érték nélkül, de mutatós, emlékek vannak mögötte.

Ezek egymás mellé halmozva kényelmesen betöltenek egy kisebb felületet. Viszont az összhatásuk zsúfolt lehet: szinte vibrál a fal a sokféleségtől. Ekkor jöhet a trükk, a takarás. Textilroló került a képcsoport elé, nem látszik át, ha leengedve hagyjuk. Akkor tisztább az egész helyiség, marad az előtér tágas hatása, nincs zavaró színkavalkád. Ugyanez vékony polcokra rendezve a klasszikus „kacatokkal” is kivitelezhető. Persze lehet, hogy ez csak ideiglenes megoldás, amíg minden falat meg nem talál a végleges funkciója vagy dísze az előtérben. De addig is minden színes emlék egyben kipakolva: megmutatva és elrejtve egyszerre.