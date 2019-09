Mit tehetünk a frontérzékenység enyhítéséért? – Dietetikust kérdeztünk, aki a Tündérszépek jelentkezőinek is adott tanácsot

Némethné Tóth Márta szerint az egészséges táplálkozásban nincsenek tiltott ételek, élelmiszerek, kizárólag megfelelő arányok és mennyiségek.

Már az indiánnyár is elmúlt, hivatalosan beköszöntött az ősz, hiszen hamarosan már belépünk az októberbe. Az időjárás változékony arcát mutatja, ami a frontérzékenyek számára finoman szólva sem a legjobb hír. Némethné Tóth Márta dietetikust kerestük fel, aki elmondott pár praktikát a frontérzékenység enyhítésével kapcsolatban, de az egészséges táplálkozásról is szót ejtett. Kérésünkre elmondta, hogyan készítsük fel szervezetünket az egyre hidegebb időjárásra, milyen ételeket fogyasszunk, sőt a Tündérszépek jelentkezőit is ellátta pár hasznos tanáccsal.

Országunk jelentős része küzd túlsúllyal. Mik azok, amiket jellemzően elrontanak az emberek?

Alapvetően a mértéktartás. Nagyon igaz az a mondás, amit előszeretettel használok, hogy a mérték az érték. Nem tartják be a napi többszöri étkezést, amikor pedig sort kerítenek rá, már annyira éhesek, hogy falnak, és nem gondolnak arra, hogy energia szempontjából túl sokat fogyasztanak, ami egy bizonyos idő után megbünteti az embert, vagyis gyarapodó súllyal köszön vissza. A másik oka, hogy túlsúlyosak vagyunk a mozgásszegény életmód. A mozgásnak és a táplálkozásnak egyensúlyban kell lennie. Nem sportolunk eleget, ami gyerekkorban talán oda vezethető vissza, hogy egyre nagyobb összegekbe kerül, hogy a szülők sportolási lehetőséget biztosítsanak a gyerekeknek. Tapasztalataim szerint felnőtt korban pedig az idő hiánya az, ami miatt kevesebbet mozog valaki. Persze itt gyorsan megjegyzem, hogy mindig lehet időt találni a mozgásra, akár szobabiciklizés közben is nézhetjük a tévét, hogy csak egy példát mondjak.

Melyik az optimális, ha egy nap többször eszünk keveset, vagy ha megtartjuk a három szokásos főétkezést?

Van az régi teória, hogy reggel étkezz úgy, mint egy császár, délben, mint egy polgár, este pedig, mint egy koldus. Nagyjából ez az ideális, de azért ma már a túlságosan bőséges reggelit sem tartják feltétlenül helyesnek, főleg a cukorbetegjelöltek szempontjából nézve. Ugyanis a bőséges étkezés egy olyan nagyfokú inzulinelválasztást indít el a szervezetben, hogy nemhogy délig nem bírjuk ki, de már tizenegykor farkaséhesek vagyunk, mert a vér tele van inzulinnal, és az jelzi az éhségérzetet. Ez egy nagyon jó példája annak, hogy fontos a tízóraizás. Itt elsősorban nem a cukros ételekre, hanem a szervezetünkben tovább tartózkodó, lassan felszívódó szénhidrátokra, a rostban gazdag táplálkozásra gondolok. Például az almát ne hámozzuk meg, a gyerekeknek se, akkor se, ha felvágjuk, ugyanis akkor a rosttartalma is sokkal magasabb lesz annak az egy szem almának is.

Milyen problémákkal szokták felkeresni?

Nagyon érdekes, de többen keresnek meg olyanok, akik soványak, de hízni szeretnének, mint, akik túlsúlyosak, és fogyni akarnak. Sokszor a rajtunk lévő feszültség miatt sem tudunk úgy étkezni, ahogy kellene, vagy éppen gyorsan átszalad a szervezeten a tápanyag. Először ezeket a helyzeteket, akár életmód, de előfordult már, hogy munkahelyváltoztatással kellett megoldani. Nem szabad addig eljutni, hogy a szervezetünk romlásához vezessen a munkahely okozta stressz.

Egy felnőtt férfinek és egy nőnek átlagosan mennyi az egy napi kalóriabevitele?

A BM Index határozza meg a tápláltsági állapotot, ezt plusz-mínusz öt százalékos eltéréssel ki lehet számolni. Ezt én minden esetben meg szoktam tenni. Az egyszerűbb, közérthetőbb verzió a régi Broca-index meghatározása, amely során a testmagasságból ki kell vonni százat, és ami marad, akörülinek kellene lennie az ideális testsúlynak. Példának okáért, egy 170 cm magas férfinek, nagyjából a 70 kg környékén kell lennie optimális esetben. Egy átlagos ember napi kalóriaszükségletét több tényező is befolyásolja: az éghajlat, az életkor, a nem, a fizikai aktivitás, és mindez egy alapanyagcseréhez jön hozzá.

Az év ezen időszakában rengeteg embernek gyűlik meg a baja a frontokkal. Dietetikai szempontból lehet tenni valamit a frontérzékenység enyhítése érdekében?

A hidegre, fronthatásokra érzékenyek figyeljék szervezetüket és a panaszok csökkentésére irányuljon a mindennapi tevékenységük. Van, aki fázékonyabbá válik, de ezt nem csak betakarózással lehet csökkenteni, hanem a testmozgással járó energia is át tudja melegíteni szervezetünket. Pihenésként különbféle meleg teákat igyunk, de azt sem kell túlzásba vinni, hiszen egy óra alatt egy liternél több folyadék bevitele megterhelő lehet, ezért 1-2 deciliterenként célszerű fogyasztani. Nehéz nyári időszakon vagyunk túl, a folyadékfogyasztás az egyik legfontosabb, amit javasolhatok. Ezentúl a könnyű ételek fogyasztása – levesek, szárnyas és halételek, grillezett húsok, zöldségek – terheli meg legkevésbé szervezetünket.

Hogyan készítsük fel szervezetünket az őszre?

Tápláltsági állapotunknak megfelelő, életmódunkkal szinkronban lévő energiatartalmú ételeket fogyasszunk. Táplálkozzunk minél színesebben, de nem kell annyira túlbonyolítani. Számunkra mennyiségileg ne legyen megterhelő, tartalmában minél többféle nyersanyagot magába foglaló étrendet tervezzünk. Napjában kétszer-háromszor kisebb étkezéseket is tervezzünk be a reggeli, ebéd, vacsora mellett. Ha ezeket betartjuk, akkor nem alakulhatnak ki az idők folyamán hiánybetegségek, és az elhízástól sem kell félnünk. Tehát nem kell habzsolnunk, csak élvezzük az őszi ételek ízgazdagságát. A diónak például kiváló kalcium, valamint D-vitamin tartalma van. Az olajos magvak közül nem kizárólag csak a dió hasznos, nagyon egészséges a napraforgótól kezdve, a mogyorón át egészen a manduláig szinte mindegyik. Azonban arra oda kell figyelni, hogy ne este nassolásra használjuk, mert a magas zsírtartalmuk miatt mértékkel kell ezeket is fogyasztani. Ideális esetben viszont ki fogja elégíteni szervezetünk tápanyagszükségletét. Az egészséges táplálkozásban nincsenek tiltott ételek, élelmiszerek, kizárólag megfelelő arányok és mennyiségek.

Milyen tanácsokkal látná el szépségversenyünk résztvevőit?

A vegyes táplálkozás, és az egészség megőrzése legyen számukra az elsődleges, ez ugyanis nem csupán a súlyban mutatkozik meg, hanem a bőrük is sokkal szebb lesz. A zöldségek, gyümölcsök, és a könnyen emészthető húsok fogyasztását tanácsolnám, különösen a fotózás, vagy majd később a színpadi megjelenés előtti hetekben. Valószínűleg feszültek lesznek a portfóliójuk elkészítésének napján, fontos, hogy ne egyék degeszre magukat, mert a stressztől lassul a táplálék feldolgozása, ami puffadáshoz vezethet. Tehát, a fehérje és vitamindús étrend a tanácsolt. Ha már itt az ősz, akkor a sütőtök fogyasztását mindenképpen javasolnám nekik, hiszen A-vitaminban rendkívül gazdag, sokszor ezt hámvédő vitaminnak is nevezik, ami nagyon jót tesz a bőrnek.

Hogyan határozná meg a szépség fogalmát?

Egyrészről az Isten adta ajándék, másrészről a szépség a belsőt is tartalmazza, aminek van kisugárzása. Az a fiatal hölgy, akinek mosolyog a szeme, egyfajta belső egyensúlyt mutat számomra, ami már a megjelenéséből látszik.