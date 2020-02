Mitől olyan karikás a szemed?

Olyan karikás a szemed, rosszul aludtál? – hangzik el gyakran a kérdés. Sokunk fejében tényként él: akinek karikás a szeme, az biztosan fáradt vagy kialvatlan, esetleg stresszel. Általában tényleg ki is merül ennyiben a kiváltó tényezők listája, ám jó, ha odafigyelünk az intő jelekre – betegség is állhat a háttérben.

A szem körül igen vékony a bőrréteg, az alatta futó hajszálerek pedig hamar jelzik, ha változás van a keringési folyamatokban, esetleg oxigénhiányos állapot áll be. Ez a karikák egyik fő okozója, de betegségek korai jele is lehet a szem körül megjelenő piros vagy sötét karika. Kétféle ember létezik a szem körüli foltokat illetően: vannak, akiknek szinte állandóan karikás a szemük, egyesek azonban életük során csak néhány alkalommal találkoznak a jelenséggel. Ez főként attól függ, kinek mennyire „vastag a bőr az arcán”, de befolyásolja a hajszálerek hálózatának minősége és a bőrben megtalálható pigmentanyag mennyisége is.

Mondhatnánk, hogy kortól és nemtől egyaránt független, ám akkor nem teljesen állítanánk az igazságot: tény, hogy férfiak és nők is érintettek lehetnek, a probléma mégis leginkább a dolgozók és tanulók körében jellemző. Érdekes jelenség, hogy száraz bőrűeknél sokkal gyakoribbak a karikák, mint azoknál, akik zsíros bőrtípusúak. Az okok leginkább az egyén életmódjában keresendők: első helyen az alváshiány áll, de okozhatja a hosszú ideje fennálló stressz, a hajszolt életmód, a túlzott kávé- és cigarettafogyasztás és a folyadékhiány. A számítógép előtt eltöltött órák sem javítanak a helyzeten: nem csak a szemet rontja a monitor pásztázása, előhívja bizony annak karikáit is. Nők esetében a hormonális változások – terhesség, menstruáció – is állatnak a háttérben.

Ahhoz, hogy elkerüljük „sötét ellenségeinket”, elengedhetetlen a bőr hidratálása – ezt jó, ha folyadékpótlással érjük el. Ugyanis ha nem a megfelelő szemránc­krémet használjuk, allergiás gyulladást idézhetünk elő. Ez is jelentkezhet szem körüli karikával, de viszketés és égő érzés kíséretében is.