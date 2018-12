Mivel támogassuk a gyerekek immunrendszerét? – A jó öreg C-vitamin azért segíthet

Érdemes-e multivitamint adnunk a gyerekünknek, amikor beteg, tehetünk-e vitaminokkal azért, hogy a gyakori betegeskedést megelőzzük – erről érdeklődtünk a gyermekorvosnál.

Ezt ne hagyja ki! Főzzük ki együtt, hogy milyen halétel kerüljön az asztalra karácsonykor!

Dr. Pölöskey Péter csecsemő- és gyermekgyógyász leszögezi: a vitaminok, multivitaminok, nyomelemek immunerősítő, fertőzéseket megelőző hatásával kapcsolatban ellentmondásosak a vizsgálatok, igazi bizonyítékon alapuló ajánlás nem ismert.

– A jó öreg C-vitamin azért segíthet, de elsősorban akkor, amikor betegek vagyunk, a megelőző hatása nem bizonyított. A C-vitamin a szervezet számára nélkülözhetetlen, az egészséges szervezet szerves része, a jelenlétét minden körülmények között biztosítanunk kell.

Vizsgálatok azt igazolták, hogy naponta több mint 200 milligrammnyit adva rövidebb volt a betegség kórlefolyása, főként gyerekeknél. Azt azonban nem állíthatjuk, hogy a betegség meggyógyítható a vitaminhiány megszüntetésével. A D-vitamin az új „sláger” – mondja Pölöskey doktor. A táplálkozással csak nagyon nehezen és csupán kis mennyiségben lehet bevinni a szervezetbe, egyik fontos funkciója az immunrendszer támogatása, a csontépítés és a csontok egészségének megőrzése. Magyarország lakossága a tél második felében átlagos táplálkozás mellett D-vitamin-hiányosnak mondható, ez alól a gyerekek sem kivételek, ezért a pótlás feltétlenül javasolt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ezenfelül bizonyított a D-vitamin immunrendszerre gyakorolt kedvező hatása is. Ugyanakkor csak influenza esetén tudták vizsgálatokkal bizonyítani, hogy a megfelelő D-vitamin-pótlással csökkenthető a betegség valószínűsége. A gyerekeken végzett vizsgálatok az egyéb légúti betegségek számának csökkenését nem igazolták. A nyomelemek – a szelén, a cink, a vas – is mind kellenek az immunrendszer megfelelő működéséhez. Speciális betegcsoportban vizsgálva igazolták kedvező hatásukat, de kérdés, hogy az egyébként egészségesen és megfelelően táplálkozóknál is van-e ilyen hatásuk. A flavonoidok a kutatások szerint csökkenthetik a légúti infekciók gyakoriságát (a betegség átadását, amikor egy kórokozó az egyik gazdaszervezetből egy másik szervezetbe átkerül), és enyhíthetik a tüneteket.

A doktor szerint sok minden mással is lehet az immunrendszert támogatni: megfelelő táplálkozással – gyümölcsöket, zöldségeket, húst, halat, olajos magvakat – fogyasztva, stresszmentes életmóddal, ami a gyerekeknél a rendszerességet, az érzelmi biztonságot jelenti. A testmozgás, a szabadban tett séták, a mozgás is jótékony hatású. Amennyiben ezek közül valamelyik nem teljesül, akkor jöhetnek szóba a multivitaminok, a táplálékkiegészítők: elsősorban Béres-csepp, a C-vitamin, a flavonoidok (van például gyerekeknek összeállított szirup gyümölcsök, virágok, magvak, gyógyfüvek, fűszerek, gyökerek, levelek és további jótékony hatóanyagok hozzáadásával). A tél második felében pedig, amikor már a gyümölcsöt, zöldséget fogyasztóknál is csökkenhet a vitaminellátottság, egy vagy két multivitamin-kúra is szóba jöhet. Ez alól a D-vitamin kivétel, annak szedését novembertől márciusig folyamatosan javasolják.

Azonban annak, hogy egész évben, folyamatosan szedjük ezeket a készítményeket, jelen tudásunk szerint semmi értelme nincs, mondja a gyermekorvos. Hozzáteszi: a probiotikumok (a bél mikroflórájának jótékony hatású, természetes, élő mikroorganizmusai, amelyek segítenek megőrizni és helyreállítani bélflóránk egészségét) és a Broncho-vaxom por nem vitaminok.

Az utóbbi a légzőrendszerre ható, bakteriális eredetű készítmények csoportjába tartozó immunerősítő szer, amely erősíti a szervezet természetes védekező mechanizmusát és ellenálló-képességét a légúti fertőzésekkel szemben, de a szedéséhez orvossal kell konzultálni. A legjobb eredményt továbbra is életmód-változtatással érhetjük el, ha az egészségesebb életmód felé tereljük a saját és gyermekeink életvitelét.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS