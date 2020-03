Műfű: talpalatnyi természet a balkonon

A jó idő beköszöntével újra életre kelnek az erkélyek, teraszok: a korlátra virágok kerülnek, kinyílnak a napernyők, előkerülnek a színes terítők, párnák. Érdemes elgondolkodni azon is, hogy a balkont műfűvel burkoljuk.

Ha szerencsénk van, az erkélyünk plusz helyiségként funkcionál tavasztól őszig: a reggeli kávézások, az esti borozgatások, a hétvégi baráti összejövetelek helyszíne lehet egy apró, de jól el- és berendezett kis terasz. Ha gondoskodunk a megfelelő burkolatról is, nyáron akár mezítláb kiléphetünk a lakásból. A műfű könnyen karbantartható, természetes hatású burkolat.

Tartós, és nem sárgul meg, percek alatt elvezeti a nedvességet

Nagy előnye, hogy segítségével olyan helyeken is zöld hangulatot teremthetünk, ahova igazi gyep nem telepíthető. Ma már hosszabb és rövidebb szálú változat közül is választhatunk, sőt vannak olyanok is, amelyek szinte megszólalásig hasonlítanak az igazihoz. A műfűnek köszönhetően egy talpalatnyi kertet varázsolhatunk a teraszra, erkélyre. Ha úgy döntünk, az egész kültéri padlófelületet leburkolhatjuk vele. Előnye még, hogy rendkívül tartós, nem fakul ki, az UV-sugárzás sem sárgítja meg.

A festékrétege nedves környezetben is kopásbiztos, A műfű nagyszerű vízelvezetéssel rendelkezik, egy kiadós zápor után hamarabb birtokba vehetjük a műfüves területeket, mint az igazi gyepet. A műfű rétegei percek alatt elvezetik a nedvességet, így nem kell kellemetlen szagoktól vagy rothadó alsó rétegektől tartani. Egyetlen hátránya, hogy a műanyag szálak jelentős mértékben felmelegedhetnek a közvetlen napsütés hatására, ezért az extrém forró napokon hűtőlocsolás ajánlott.