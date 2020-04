Ne halmozzuk fel otthon az élelmiszert, inkább állítsuk össze a heti menüt

Bár boltba és piacra még bárki elmehet, a legfelelősségteljesebb döntés az, ha bevásárolni is minél ritkábban járunk, és amit lehet, jó előre megvesszük. Ész nélküli vásárlásra senkit nem szeretnénk buzdítani, cikkünkben mégis sorra vesszük, mik azok az élelmiszerek, amelyekkel a lehető legtovább húzhatjuk ki otthon, karantén idején.

Elsőként érdemes otthon felmérni a terepet: miből mennyi van már amúgy is az éléskamránkban, és hogy ezek meddig állnak el. Bölcsen teszünk, ha elsősorban tartós élelmiszerekből tankolunk fel és ezeket egészítjük ki kedvünk szerint rövidebb lejáratú hozzávalókkal. Ha bizonyos alapanyagokból előre nem látható időn belül felhasználható mennyiséget halmoztunk fel, nyugodtan lefagyaszthatjuk, ha a termék milyensége engedi. Egészségünk megóvása érdekében a tartós élelmiszerek mellett válasszunk friss alapanyagokat is, hogy minél változatosabb étrenden élhessünk. Vegyük sorra a sokáig eltartható hozzávalók listáját.

Ha a spájzt nézzük, felsorolásszerűen, szinte minden háztartásban megtalálható a liszt, cukor, méz, olaj, só, kávé, tea, palackos víz, fokhagyma, vörös- és lila hagyma, tartós tej és krumpli. Ez bár hónapokig eláll, karantén idején nem a legjobb választás, főleg, ha kis hely áll a rendelkezésünkre. Jobban járunk, ha köretnek száraztésztát, gabonaféléket és száraz hüvelyeseket, például rizst, bulgurt, kuszkuszt, babot, sárgaborsót, lencsét, kölest, vásárolunk. Ennek fő oka, hogy míg előbbi sok helyet foglal, de mire elfogyasztjuk, jelentősen összemegy, addig utóbbiak tárolásához kevés hely is elegendő, viszont főzéskor jól megduzzadnak és nagyobb adag készíthető belőlük.

Tökéletes reggeli hozzávaló a zabpehely, a tápláló zabkása és granola alapanyaga, ugyanúgy, mint a magvak és aszalványok (dió, mogyoró, mandula, kókusz, aszalt meggy, aszalt szilva stb.). Ezeket akár salátafeltétnek vagy süteményekhez is adhatjuk. Dolgos kezű nagymamák, anyukák családjában biztosan van a polcon néhány üveg lekvár. Szintén sokoldalúan felhasználható: töltelékként palacsintába, de sütemények alapanyagaként is. Az alapélelmiszerek mellé ajánlatos még gyümölcsöket és vitaminokat is vásárolni. Sokáig eláll a kamránkban a hagyma, a tök, a répa, a cékla, a káposzta, gyümölcsök közül az alma. Nem éppen a vitaminok és tápanyagok melegágya, de ínséges időkben jó szolgálatot tehet néhány konzerv – legyen az akár májkrém, hal-, bab-, kukorica- vagy paradicsomkonzerv –, valamint jól jöhetnek a csoki- és müzliszeletek, a zacskós levesek és a mogyoróvaj. A karanténban eltöltött idő még azokat is ráveheti a sütésre, akik egyébként nem önjelölt pék-cukrászok – gondoljunk arra, az elmúlt hetekben hány kenyérsütő ismerőst láthattunk a közösségi médiában. Ilyenkor jó, ha van otthon sütőpor vagy porélesztő.

Ahány fűszer van otthon, annyiféle ízvilágban készíthetjük el ugyanazt az alapanyagot. Legyen mindig a háztartásban szárított zöldfűszer, különböző f űszerkeverékek, fokhagymapor és őrölt paprika. Általában minden hűtőszekrény alaptartozéka a sajt és valamilyen felvágott – ebből célszerű a védőgázos csomagolásúakat választani a néhány napig elálló, kimérttel szemben. De a tartósságot tekintve nem hibázhatunk a sonka, kolbász, szalonna trióval sem. A virsli is erős ütőkártya lehet a paklinkban: fogyaszthatjuk főzve, sütve, de akár főzelék mellé feltétként is, vagy levesbe, tésztákhoz is. Ha a zsiradékok közül a spájzt már feltankoltuk olajjal, gondoljunk a sütés-főzésre margarinvásárlásnál is. Fagyasztónk elengedhetetlen tartozékai a húsfélék – darált hús, leveshús, pörkölthús stb. – és a mirelit zöldségfélék: spenót, vegyes zöldség, brokkoli, karfi ol. Remek alapanyagai főzelékeknek, leveseknek, köreteknek. És ha már köret: ne felejtsük ki a sorból a hasábburgonyát sem.

Kaphatók előre fagyasztott készételek, mint például húspogácsák, rántott sajt, pizza – ezeket már csak ki kell sütnünk és kész is az ebéd, a vacsora. De a felhalmozott, egyébként nem fagyasztva kapható, ám mélyhűtőben még tovább eltartható készételek is: zacskós kenyér, sajt, de akár a krumpli és hagyma is nagyobb mennyiségben. Akár süteménybe, akár turmixokba is használhatunk fagyasztott gyümölcsöket. Ezek közül a legáltalánosabbak az eper, a málna, az áfonya és a meggy, de már kaphatók fagyasztott egzotikus gyümölcsök is. A legfontosabb tehát: spontán élelmiszer-felvásárlás helyett gondoljuk át, mik azok az alapanyagok, amiket egyébként is újra és újra megveszünk és emellett sokáig el is tarthatók, melyek azok, amelyek viszonylag kis helyen elférnek, melyek költséghatékonyak, de mégis laktatóak és táplálóak. Ha mindezeket számba vesszük, biztosak lehetünk abban, hogy nem fogjuk magunkat túlvásárolni, és hogy amit megvettünk, azt akkor is fel fogjuk használni, ha már nem lesz karantén