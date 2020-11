Nézegessen csodás őszi fotókat a Kőszegi-hegységből (Galéria)

Fantasztikus színekben pompázik az őszi Kőszegi-hegység.

Még az idő is kedvező, most sem kell lemondanunk a túrázásról és a nagy sétákról. Fotóriporterünk is így tett, ellátogatott a Kőszegi-hegységbe, és lélegzetelállító képeket készített.

Horváth Balázs készítette az alábbi csodás őszi tájképsorozatot: