Olajalapú krémeket használjunk télen: a víz akár meg is fagyhat

A téli hideg megviselheti szervezetünket. A legnagyobb kiterjedésű szervünk pedig a bőrünk, így ilyenkor mindenkinek sokkal nagyobb figyelmet kell fordítania a bőrápolásra is.

Ebben az évszakban folyamatosan nagy hőmérséklet-különbségeknek vagyunk kitéve, hiszen ha belépünk a lakásba, akár 30 Celsius-fok is lehet a kinti és a benti levegő közötti különbség. Ez az ingadozás pedig alaposan megviseli a – tágulásra, összehúzódásra kényszerített – ereket. Akinek rosaceás a bőre, az különösen érzékeny lehet erre.

Ez a betegség – a rosacea – minden ötödik, tizedik embert érint. Első tünete az arcon jelentkező bőrpír, később azonban tartósan megmaradó értágulatok észlelhetők. A következő fázisban gyulladt, gennyes csomók is megjelennek. – Aki ilyen tünetektől szenved, annak különösen fontos, hogy a szokásosnál is jobban figyeljen bőrére – mondta Sulyokné Nagy Judit szombathelyi kozmetikus. A rosaceás bőrhöz ugyanis kapcsolódik a rossz keringés, és a nagy hőmérséklet-változás kiváltotta tágulás, összehúzódás nagyon rossz hatással lehet rá. Szinte szétfeszítheti a bőrt, ha nem ápoljuk megfelelően.

– Nem csak a problémás bőrűekre vonatkozik viszont, hogy a vízbázisú krémeket ilyenkor jobb olajalapúakra cserélni – tette hozzá a szakember. A víz ugyanis beülhet a pórusokba, amikor pedig elhagyjuk a fűtött lakást, a vízcseppek helyén jégszemcsék képződhetnek, amik károsíthatják a bőrt. Akinek az év többi részében is szárazabb a bőre, az ilyenkor nyugodtan válassza azokat a termékeket, amelyeket máskor csak éjszakára kenne fel.

A másik gyakori probléma a fűtött lakások száraz levegője. Ez akár a bőr hámlásához is vezethet. Ilyenkor nagy segítségünkre lehetnek a különböző szérumok, amiket a krém alá kell kenni. Ezekkel fokozzuk a hidratáltságot. Sűrűbbek, olajosabbak, jobban is hasznosulnak a bennük lévő anyagok.

Az olajokkal ugyanakkor érdemes óvatosan bánni, nem mindegy, mit teszünk az arcunkra. A kókusz-, olíva- vagy jojobaolajjal nem nyúlhatunk mellé, de fontos, hogy tiszta és természetes terméket vásároljunk. Ha nem vagyunk biztosak a dolgunkban, kérjük ki szakember véleményét. Néhány termék ráadásul erősen allergizálhat is, mindenképp kis bőrfelületen teszteljük az első használat előtt. Illatosított vagy vizezett terméket pedig egyáltalán ne használjunk ezekből.

– Nemcsak az arcbőrünk, hanem a testünk ápolására is oda kell figyelni. Jót tehet ilyenkor hetente néhány perc szolárium, mert pótolja a D-vitamint és egészen a csontjainkig át tud melegíteni – mondta Sulyokné Nagy Judit. Ez esetben egyáltalán nem a barnulás a cél, semmiképpen ne vigyük túlzásba a csövek alatt töltött időt. Szerinte néhány perc még nem roncsolja a bőrt, az immunrendszerünk viszont erősödhet. A D-vitamin pótlása ugyanis hangulatunk, egészségünk szempontjából is fontos. Nyáron a sok napsütésben könnyen termel eleget a szervezetünk, ilyenkor viszont a legtöbb embernek szüksége van pótlásra. – Akár tabletta formájában is beszerezhetjük, kövessük a leírást, tartsuk be az ajánlott mennyiséget. A tél másik nagy kedvence a szauna lehet, de aki nincs hozzászokva, annak nem biztos, hogy előnyös, ha most kezdi el – mondta a kozmetikus. Egyébként edzi az ereket, erősíti az immunrendszert, javítja az anyagcserét. Ellenállóbb lesz tőle a szervezetünk, és a bőrünknek is nagyon jót tesz.

Aki téli sportokat űz, annak az UV-védelemről sem szabad megfeledkeznie. A magaslati napsütés roncsolhatja a bőrt. Ráadásul a havas táj sokkal jobban visszaveri a káros sugarakat. A kozmetikus a leggyakoribb hibák között említette, hogy télen sokan nem isznak eleget; igaz, ilyenkor kevésbé vagyunk szomjasak. A szervezetünknek – és a bőrünknek – pedig ilyenkor is szüksége van folyadékra. Ha elmulasztjuk, petyhüdtebb, színtelenebb, kevésbé rugalmas lesz az arcunk is. A víz ugyanis szinte feltölti a sejtjeinket.

A másik probléma, hogy sokan nem radírozzák a bőrüket. Télen pedig sokkal szárazabb, ha nem távolítjuk el az elhalt hámsejteket, nehezebben szívódik fel a krém is. A peelinget az egész testükön alkalmazhatjuk, egyszerű és olcsó megoldás, ha kristálycukrot keverünk össze egy kevés tejjel. Ezzel tökéletes testradírt készíthetünk magunknak.

Vannak aztán kifejezetten olyan arckezelések (például mélyhámlasztás, bőrcsiszolás), amelyeknek az elvégzésére egyébként a téli hideg a legalkalmasabb.