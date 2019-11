Ön halott ezelőtt a McKenzie tornáról?

Rohanó világunkban sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy nem figyelünk testünk jelzéseire.

Érezzük ugyan, hogy itt is, ott is fáj, de általában legyintünk, és várjuk, hogy magától elmúljon a probléma. Tartós fájdalom esetén azonban mindenképp orvoshoz, szakemberhez kell fordulni, hiszen még is csak a saját egészségünkről van szó. Korunk egyik népbetegségének számít a nyak-, a hát-, a váll, és a derék környékén jelentkező tartós, vagy visszatérő fájdalom. Előszőr a fájdalom forrását kell megtalálni, és utána kezelni azt.

Abban az esetben, ha hasonló panaszai vannak, a McKenzie féle terápia hatásos lehet az Ön számára. Nem mindenki ismeri azonban a McKenzie módszert. Ez a fizioterápiás eljárás a gerinc és végtag ízületeket érintő problémák vizsgálatára és gyógykezelésére lett kifejlesztve. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy még mielőtt bármilyen kezelést is kapna a páciens, egy alapos állapotfelmérés történik, annak érdekében, hogy rájöjjenek, honnan is ered pontosan a fájdalom, mikor jelentkezik az, és mely mozdulatok esetén tapasztalható. A linkelt oldalra kattintva olyan szakképzett gyógytornászokat találnak, akik néhány alkalom után olyan gyakorlatokat, mozdulatokat képesek megtanítani a betegiknek, amelyek otthon, akár egyedül is alkalmazva hatékony megoldást biztosítanak. A McKenzie torna lényege éppen ezért az, hogy az egyénre építi az egész terápiát, és az ő aktív, és tudatos együttműködésén múlik az, hogy mennyire lesz hatásos a problémák enyhítésében a kezelés. Nem csak konkrét panaszok esetén segíthet ez a torna, de az oldalon megtalálható gyógytornászok megelőzésre is ajánlják az általuk elsajátítható gyakorlatsorokat.

Amennyiben tehát nyak-, hát-, váll-, derék-, és ízületi fájdalmaktól, vagy épp gerincsérvtől szenved, bátran keresse fel az oldalon elérhető gyógytornászokat. Ők pontos választ tudnak majd adni, hogy a McKenzie torna lesz-e a legalkalmasabb az Ön számára, vagy valamilyen más terápiát kell választani annak érdekében, hogy panaszait hatékonyan tudják majd kezelni.