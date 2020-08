Otthonunk dísze lehet a beltéri ajtó

Dekorfólia, nyomott minta erős faforgácslaplemezre ragasztva, edzett üveg – számtalan anyagból, többféle színben és kivitelben készülnek beltéri ajtók. Akárcsak a bútorok, a nyílászárók is nagyban meghatározzák otthonunk összképét, hangulatát. Válasszunk szakmai alapon, de ízlésünknek megfelelően.

Nem minden ajtó illik minden nyílásba, ezért a választást kezdjük pontos felméréssel. A szélesség és magasság mellett a falvastagság is fontos szempont, ahogy az is, küszöb vagy burkolatváltó profil kerül-e alá. Tanácsos szakember segítségét kérni, mert utólag már nem, vagy csak nagy kompromisszumok árán lehet a hibát kijavítani. Érdemes végiggondolni azt is, mekkora használatnak, milyen sérülési lehetőségeknek tesszük ki az ajtót. Az egész család által használt fürdőszoba ajtajánál más szempontokat ajánlatos figyelembe venni, mint például egy vendégszoba vagy a gyerekszoba esetében. Ha több ajtót cserélünk egyszerre, igyekezzünk köztes megoldást találni, törekedjünk az egységes megjelenésre.

Jobbos vagy balos?

Úgy tudjuk eldönteni, hogy milyen a jelenlegi ajtónk nyitás­iránya, hogy megnézzük, hol vannak a pántok. Ha baloldalt, akkor balos, ha pedig jobb oldalt, akkor jobbos. Néhány évtizede még nem volt több egy belső ajtó, mint pusztán nyílászáró. A mai kínálatbőségnek, felületi sokféleségnek köszönhetően inkább tekintsünk rá úgy, mint bútordarabra, ami ha kell, összeköt, máskor szétválaszt tereket, helyiségeket. Az ajtó színe, anyaga hatással van az enteriőrre, ezért érdemes összehangoltan gondolkodni, egyensúlyt teremteni. Ha otthonunkban hangsúlyosabbak az építészeti elemek, mint a bútorok és a dísztárgyak, akkor nyugodtan válasszunk di­namikus megjelenésű ajtólapot vagy jellegzetes üvegezésű felületet. A mintás textilek, látványos kiegészítők mellett azonban szerencsésebb, ha a burkolatokhoz hasonlóan az ajtók is visszafogottak.

Az ajtó ékszere a kilincs

A savmart üvegajtó előnye, hogy átengedi a fényt, de megakadályozza a belátást. Divatosak a fa- és fémrátétek, modern és elegáns hatást keltenek a kevés üvegfelülettel kombinált nyílászárók. Választhatók olyan beltéri ajtók is, amelyeknek mindkét oldala más-más színű, így belülről igazodnak a szobák stílusához, kívülről viszont egységes képet mutatnak. Óvatosan ajánlatos bánni a famintával, mert mindegyiknek más az erezete, és ez nagyon zavaró lehet egy helyiségen belül. A pántokat, a kilincseket és a tokokat úgy válasszuk ki, hogy formavilágában passzoljon az adott helyiségbe. Az ár-érték arányt is érdemes mérlegelni a választás során. A dekorfóliás ajtók olcsóbbak, de sérülékenyebbek. Ennél ellenállóbb, kopásállóbb a CPL-ajtó: ez esetben a nyomtatott minta erős faforgácslaplemezre kerül. Utólagos beépítés esetén választható még a drágább, de jó minőségű festett MDF- és furnérajtó is.

Így használjuk ki a holttereket!

Kisméretű helyiségeknél, szűk folyosóknál érdemes tolóajtót felszerelni. Meglepően nagy tereket hozhatunk létre azzal, ha nem kell beleszámolni az ajtó nyílásának és csukódásának a szögét. A tolóajtó lehet falban vagy fal előtt futó, készülhet üvegből vagy bútorlapból, igazodva a lakás többi nyílászárójához.