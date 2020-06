Ragyogás és klasszikus kék – Vasi műkörmöst kérdeztünk az idei nyár körömtrendjeiről

Lassan véget ér a nyár legelső hónapja. Kezdődik a július, egyre többen készülnek nyaralni. A hölgyek számára fontos a tökéletes megjelenés, különös figyelmet fordítanak ilyenkor a manikűrjükre. Böröndi Vivien műkörmöst kérdeztük az idei nyár körömtrendjeiről.

A Pantone Color Insitute, a Pantone cég színtrendek előrejelzéséért felelős intézete minden évre kiválasztja az év színét. Az idén a klasszikus kék lett a befutó. Böröndi Vivien úgy tapasztalja, hogy a kék szín különböző árnyalatai vendégei között eléggé megosztóak.

Vannak, akik kifejezetten kedvelik a kékes körmöket, a legbevállalósabbak szívesen viselik akár a szín sötétebb árnyalatát is. Azonban olyanok is akadnak, akik elzárkóznak, és soha nem választanák ennek a színnek egyetlen árnyalatát sem. A tavalyi év színe a korall volt, ezt a színárnyalatot viszont előszeretettel választották a nyári szezonban az idősebbek és a fiatalabbak egyaránt. Ilyenkor jellemzően egyébként is jóval bátrabbak a hölgyek, így előkerülnek a neonszínek: a neonpink, a neon sárga, a neonzöld.

– Az idén nagyon divatosak és a vendégek is kifejezetten szeretik a glam glitterses díszítéseket – tudjuk meg a kézápoló és műkörömépítőként dolgozó lánytól. Ez a díszítőelem különböző glittereket, csillámport és flittereket tartalmaz, kifejezetten csillogó hatást érhet el vele, aki kedveli a ragyogást. Többféle árnyalat közül választhatunk, így szinte bármilyen színnel kombinálható.

Ami a mintákat illeti, nyáron divatos és közkedvelt a különböző trópusi növényeket megidéző levélminta, ami szintén bármilyen színnel elkészíthető és nagyon látványos díszítés. Nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy a nyári szezon az esküvők időszaka,

így ilyenkor az elegáns körmök is előtérbe kerülnek. A menyasszonyok körében örök kedvenc a francia köröm és a babyboomer.

Ezeket leggyakrabban látványos és elegáns festett indamintákkal, fehér árnyalatú chrome porral vagy strasszkövekkel díszítik. – Az

állandó vendégek időpontjaikat a nyaralás előtti legközelebbi időponthoz igazítják és jellemző, hogy ilyenkor kifejezetten „nyaralós” körmöt kérnek – teszi hozzá Vivien.