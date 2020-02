Rétegesen öltözködni jó, de nem mindegy, hogyan csináljuk

A nyári szezonban könnyű dolga van annak, aki csinosan szeretne öltözködni: magára kap egy kisruhát vagy overallt, esetleg egy pólót rövidnadrággal, és már készen is van. A legnagyobb fejtörést a hideg idő beállta okozza a stílusos öltözködést kedvelő hölgyeknek. Csinosan is akarnak kinézni, nem is szeretnének megfázni, sem pedig arra a bizonyos hurkás babára hasonlítani. Kovács Delinke stílus­tanácsadót kérdeztük.

Ennek a problémának az orvoslására nagyon jó megoldás lehet a réteges öltözködés.

– Sajnos azt veszem észre, hogy sokan nem tudják, mit mivel párosítsanak össze. Úgy gondolják, minél több réteget húznak magukra, annál kevésbé lesz az öltözetük komfortos, nehezen tudnak mozogni. Fontos, hogy nem kell vastag rétegekre gondolni, ha nem érezzük elégnek az egy szál pulóvert kabáttal; egy blézer egy kötött pulcsival, garbóval már elég lehet – javasolja Kovács Delinke. A pulóver sem kell hogy vastag anyagból készüljön. A tanácsadó szintén egy könnyű darabot vett blézere alá.

A rétegezésnél ki kell hogy emeljük: nem csak egy-egy ruhadarab számít rétegnek, a kiegészítők is lehetnek azok – akár egy sál, de még egy öv is –, hiszen azok is plusz­réteget adnak az öltözékhez. Nem beszélve arról, hogy utóbbi egyben szorosan hozzáfogja testünkhöz a ruhát, ezzel is növelve annak hőérzetét. Ezek mind kabát alatti darabok – ha még egy szövetkabáttal is megfejeljük őket, egészen biztos, hogy nem fogunk megfagyni. A pufikabát már egy sportosabb vonulat, formájából adódóan óvatosan kell vele bánni, ugyanis könnyedén eltorzíthatja az alka­tunkat.

Ettől függetlenül nem kérdés: a fagyos, mínusz tízfokos időben a legmelegebb meg­oldás tud lenni.

Valamilyen okból az üzletek polcairól kikopóban vannak a hosszított mellények, pedig azok is remekül kombinálható darabok. – Én úgy szoktam hordani, hogy felveszek akár egy hosszú ujjú pólót vagy pulóvert, arra rá a bőrkabátomat és föléje a mellényt, amire feldobok még egy övet is – előszeretettel hordom magam is a kiegészítőt, és szintén ezt tanácsolom ügyfeleimnek – hiszen nagyon szépen formálják a női alakot –; ezek fölé pedig veszek még egy hatalmas sálat, amit szépen eligazítok az öv alatt. Ezekkel megint nagyon sok réteg keletkezik, így biztos, hogy nem fogok fázni – fejti ki Delinke, aki az anyagválasztás fontosságára is felhívja a figyelmet.

– Célszerű a pamut-, a kötött, a gyapjú- és a moheráruk mellett letenni a voksunkat, mivel ezek bent tartják a hőt – teszi hozzá. A lényeg, hogy mint az életben bármit, az öltözködést sem érdemes túlgondolni. Nem lőhetünk mellé, ha alapszínekből állítjuk össze ruhatárunk vázát, ugyanis ezek általában egymással is és egy-egy merészebb árnyalattal is remekül kombinálhatók. – Észrevételem szerint télen leginkább a szürke, fekete, sötétkék, khaki és barna színű holmik mennek, de azzal sincs baj, ha valaki a nagyon színes dolgokat szereti kombinálni, ha ő azokban érzi jól magát – jegyzi meg a stílustanácsadó. Nem feltétlenül érdemes a divatot követni. Hiába vesszük meg az adott szezon legtrendibb darabjait, messziről fog rajtunk látszani, ha nem érezzük azokat magunkénak – feszengeni fogunk bennük.

Az a lényeg – és az alapszabály –, hogy ne divatosak, hanem stílusosak akarjunk lenni: találjuk meg, mi az, ami illik hozzánk, és mit látunk szívesen magunkon, mi az, aminek a hordása örömet szerez. Ha ezek megvannak, nem tudunk hibázni.