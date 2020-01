Sokak újévi fogadalma, hogy eljárnak edzeni – Vajon mennyien tartják be?

Tele vannak az edzőtermek, de az év végi fogadalmak általában nem tartanak ki túl sokáig az edzők tapasztalatai szerint.

Keszthelyi Miklós személyi edző elmondta, nagyon jellemzőek még mindig az újévi fogadalmak. Január elején még nem tolonganak a hirtelen életmódváltók, de az első hetekben ez igencsak megváltozik, és megérkezik a nagy tömeg a termekbe. A lelkesedés általában néhány hétig tart, március elejére pedig már teljesen eltűnnek az újévi fogadalomból mozgó emberek. Körülbelül egy százalékuk az, aki az év további részében is marad.

A szakember szerint sokkal kitartóbbak azok, akik az év bármelyik más szakában döntenek úgy, felhagynak a lustálkodással. Valamihez persze kötni kell a kezdést, kellenek a célok és a motiváció, de úgy látszik, az év vége, az új esztendő kezdete nem megfelelő erre. Sokkal jobb, ha például az egészségünket tartjuk szem előtt, mikor elkezdjük a mozgást. A fogadalom ugyanis hamar elszáll.

A legforgalmasabb időszak egyébként a munkaidő végével kezdődik, de reggel is sokan szeretnek edzeni. Aki elkerülné a tömeget, az ne ezeket a napszakokat válassza.

Annak pedig, aki év végi fogadalmat tett, de nem szeretné feladni, annak azt javasolja Keszthelyi Miklós, hogy találja meg a neki megfelelő mozgásformát. Ne gondoljuk elsőre túl az életmódváltást, a legfontosabb, hogy valahogyan nekiálljunk. Hogy futni vagy úszni, az teljesen mindegy, csak tegyünk az egészségünkért.

A teremben nem találkoztunk új tagokkal, akik éppen edzettek, azokat nem az újévi fogadalom, hanem a kitartás és a mozgás szeretete ösztönözte. Horváth Lili nem tesz újévi fogadalmakat, szerinte azok úgysem tarthatóak. Már több mint egy éve jár edzésekre, számára a motiváció, hogy érzi, jobban tudja kezelni a stresszt és az alakjáért is tesz. A kezdőknek azt tanácsolja, próbálják meg észrevenni a pozitív változásokat, ez jó hajtóerő lehet.

Tóth Andrásnak egész életében komoly szerepet játszott a sport, ő sem hisz a fogadalmakban. Számára az év kezdete nem bír akkora jelentőséggel, hogy ez hosszú távon hatással lenne rá. Kisebb változásokat azonban neki is hozott az újév. Mint mondta, a karácsonyi időszakban mindig kicsit jobban elengedi magát, de most véget érnek a sütizések, vissza kell rázódni az egészséges életmódba. Aki viszont most állna neki, annak azt javasolja, kérjen tanácsot azoktól, akik már régóta mozognak, vagy keressenek fel személyi edzőt.

A legtöbben szerinte is a külső vagy az egészség miatt állnak fel a kanapéról, nézzék meg azokon, akik már több éve rendszeresen járnak a terembe, milyen hatásai vannak a mozgásnak hosszú távon.

Szollár János, körmendi személyi edző azt mondja, ők is látják, hogy az év első negyedében sokkal nagyobb a forgalom, mint a többi időszakban. Ennek szerinte nemcsak az újévi fogadalom az oka, hanem az ünnepek alatt felszaladt plusz kilókat is most szeretnék lemozogni az emberek. Sokan kapnak ajándékba is bérletet, sportutalványt.

Náluk év közben és újévkor is körülbelül a kezdők fele marad hosszú távon, a köredzéses crossfit nehéz sport, de sokakat beszippant a légkör, a csoportos edzés hangulata. Szerinte az edző feladata, hogy fenntartsa a lelkesedést és a motivációt.

Kifogások az ő szemében pedig nincsenek, úgy gondolja, az emberek rengeteg időt pazarolnak el, mindenkinek kell, hogy legyen heti néhány órája az egészségére év közben is. Az újévi fogadalmat tevőknek azt javasolja, apró célokat tűzzenek ki maguk elé, reális eredményeket várjanak, hogy a kudarcok helyett sikerélményekkel szembesüljenek. Motivációt jelenthet a közösség is, a csoportos órák ezért is nagyon népszerűek.

Egy-egy sportnak adjunk több esélyt, viszont ha több próbálkozás után sem tetszik a mozgásforma, keressünk másikat. Ha szívesen csináljuk, a kitartás már szinte magától jön.