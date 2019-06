Sosem késő életmódot váltani – Kopcsándi Adrienn 8 hónap alatt 50 kilót fogyott

Minden fejben dől el, ha pedig eltökéltek is kitartóak vagyunk, bármilyen célt elérhetünk – ezt mondta Kopcsándi Adrienn edzője. A fiatal nő 8 hónap alatt 50 kilogramm súlyfeleslegtől szabadult meg, hamarosan egy crossfit versenyen is megméretteti magát.

Adrienn tavaly október elsején kezdte el az életmódváltását. Elmondta: 17 éves kora óta küzd súlyproblémákkal, folyamatosan próbálkozott gyors eredményt ígérő diétákkal, tablettákkal. Ha leadott néhány kilót, az egy időn belül duplán jött rá vissza. Így végül már több mint ötven kiló súlyfelesleggel életminősége és az egészségi állapota is nagyon megromlott. Tudta, hogy valamit lépni kell, de egyedül nem ment – fogalmaz. Eltörte a lábát is, ez még jobban visszavetette az állóképességét.

Elkezdett sikertörténeteket olvasgatni az interneten, így akadt rá mostani edzőjére. Megtalálta a telefonszámát, hosszú várakozás után végül fel is hívta. Eleinte ugyanis nem mert bemenni a terembe, szégyellte magát. De egy idő után úrrá tudott lenni a félelmén. A lelki vívódást jól mutatja, hogy csak negyedik alkalommal tudtak találkozni. Az első három esetben ugyanis elautózott Vasvárról Szombathelyre, de csak állt az ajtóban, majd inkább hazament. Végül, az utolsó alkalommal, fél óra „tipródás” után fel mert menni – meséli.

Ekkor leültek beszélni, az első lépés ugyanis az volt, hogy beismerje, nem külső okok miatt hízott meg, ő hagyta el magát. A nagy felismerés után három nappal későbbre meg is kapta első időpontját az edzésre. Az első időben heti három alkalommal járt, de hamar növelte az adagot. Azóta minden második nap összesen 60 kilométert autózik, minden alkalommal másfél órát edz. Minden másnap két és fél órát vesz igénybe az edzés, ezen kívül mindennap főz magára, dobozolja a másnapi öt étkezésre valót. Továbbá saját céget vezet, igazán sűrűek a napjai. De annyira elhatározta magát, hogy mindezt sosem érezte tehernek.

Az első sikerek után dietetikus segítségét is kérte, azóta komoly diétát is tart. Nagyon kevés szénhidrát és sok fehérje szerepel a menün. Kicsit ugyan unalmas – ismerte be Adrienn –, de nem élte meg lemondásként és ami a legfontosabb: egy percig sem éhezett. Minden étkezés, minden edzés közelebb viszi a céljához, így igazán mélypontok sem voltak útja során. Rengeteg folyadékot iszik, odafigyel a vitaminbevitelre és kollagént is szed, hogy a bőre jobban alkalmazkodjon új alakjához. A sok mozgás miatt ezzel sincs probléma.

Az pedig, hogy Bertha György személyében folyamatosan állt mellette valaki, felbecsülhetetlen segítséget jelentett. Bármiben elbizonytalanodott, bármilyen kérdése volt, tudott kihez fordulni. Ráadásul – ahogy Adrienn fogalmaz – ő segített neki „átkattanni”. Így ez nem egy ideiglenes állapot, nem egy fogyókúra, hanem egy működő új rendszer, ami új életmódot jelent. Most érzi azt, hogy mentálisan kicsit megviselte az elmúlt időszak. Azt mondja: nem érte utol az agya a változást. Nem azt látja a tükörben, amit mások látnak, ha ránéznek. Most azon dolgozik, hogy értékelje önmagát annyira, amennyire ezt megérdemelné.

Bertha György edző azt mondja, minden fejben dől el. Először valljuk be magunknak, ha probléma van, aztán mondjuk ki, hogy mi a probléma. A félelmeken kell túllépni, a legjobb, ha apró léptekben haladunk. Menjünk be, nézzünk meg egy edzőtermet. Aztán haladhatunk tovább előre.

Sokan azt gondolják, hogy egy bizonyos túlsúly felett nem lehet mozogni. De ez is csak a fejünkben létezik. Minden csak a technikán múlik. Ezért a legjobb, ha az út során van valaki mellettünk, hogy helyesen hajtsuk végre a gyakorlatokat. Ha valamit rosszul csinálunk, akkor azzal kárt is okozhatunk. Egyedül azért is nehezebb, mert útmutatás nélkül a tanulási folyamatokat is végig kell járnunk, hosszabb lesz az út. A gyors eredmény nem létezik. Ha megküzdünk a sikerért, jobban is értékeljük azt, kisebb a veszélye, hogy újra elhagyjuk magunkat.

Minden az életmódon és az elhatározáson múlik, nem a genetikától függ, hogy mekkora a súlyunk. A legnagyobb hatása az étkezésnek van, de mozgás nélkül nem lesz egészséges izomtömegünk és a test kontúrjai sem lesznek megfelelőek. A fő feladat tehát: eldönteni, hogy változtatunk. Ha van, aki motivál és kitartóak vagyunk, biztosan elérhetjük céljainkat.