Sosem késő elkezdeni: az ötven pluszosokat várja az edzéseire Juhász Valéria

Juhász Valéria néhány éve számos egészségügyi problémával küzdve még bizonyára nem gondolta, hogy túl az ötvenen az elmúlt héten megtartja első edzését. Akkoriban térdproblémája miatt kereste fel edzőjét, majd elvégzett egy sportoktatói képzést – ma pedig már ő segíti az érettebbeket: speciális funkcionális edzést tart az ötven pluszos korosztálynak.

– Hogyan szeretnénk élni 50, 60, 70, 80 vagy akár 90 éves korunkban? Talán már sokakban felvetődött ez a kérdés. Természetesen a válasz nagyon egyszerű: egészségesen, fiatalosan, fájdalom és mozgáskorlátozottság nélkül. De mindent meg is teszünk ezért? Bennem az első kétség ötven­éves koromban fogalmazódott meg. Több egészségügyi probléma után, éppen a harmadik térdműtétem közeledtével tettem fel magamnak a kérdést, hogy milyen élet vár még rám, ha már menni sem tudok. A teljes kétségbeesés akkor vett erőt rajtam, amikor a műtét után kiderült, hamarosan térd­protézisre lesz szükségem – meséli Juhász Valéria.

Mint mondja, ezt mindenképpen szerette volna elkerülni, így arra a döntésre jutott, hogy ezért mindent megtesz.

Gyógytornászhoz kezdett járni, aki fél év után javasolta számára, hogy keressen valakit, aki segíti az izomépítésben, hiszen a térdet tehermentesíteni a combizmok tudják. – Kolléganőm ajánlására kerestem fel Bertha Györgyöt, akinek segítségével sikerült helyreállítani a mozgásomat, az egészségemet és a lelkemet. Első találkozásunkkor elmeséltem Gyurinak, hogy szeretném elkerülni a protézis beültetését, ennek érdekében pedig mindent meg is teszek. Küzdelmes út várt rám, de végül megérte. Sokszor gondolok arra, hogy a műtét előtt mennyi gyógyszert szedtem be, hányszor „pihentem”, mert azt gondoltam, az jót tesz a dagadt és fájós lábamnak. Most már tudom, hogy a mozgás mindennél fontosabb. Hiszen a rendszeres testedzéssel fenntartható az ízületek megfelelő mozgástartománya, javul a keringés, csökken a koleszterinszint stb.

Természetesen még rengeteg jótékony hatást felsorolhatnánk. Az elmúlt két évben csökkent a vérnyomásom, pajzsmirigyproblémáim megszűntek és 18 kg-ot fogytam. Ennek köszönhetően újra elmondhatom, hogy egészséges vagyok. Hálával és köszönettel tartozom Gyurinak azért, hogy idáig eljutottam. Felépülésemnek köszönhetően arra az elhatározásra jutottam, hogy elvégeztem egy sport­oktatói tanfolyamot, és segítek azoknak, akik egészségesek szeretnének maradni, s ezért hajlandók is tenni – fejti ki Vali, aki kedden debütált trénerkét a Hobbista Önvédelmi SE-nél.

Egyelőre 10-12 fővel dolgozik keddenként és csütörtökönként délután minicsoportos edzés formájában, de továbbra is várják a jelentkezőket. Amint a hat-hét főt meghaladja majd az alkalmankénti létszám, onnantól dupla órában tartja a foglalkozásokat. Korbeli megkötés nincs, de leginkább az ötven év felettiek a célcsoportjuk. Jelenlegi legidősebb tagjuk hetvenkét éves – itt Vali edzője, Gyuri viccesen megjegyezte: az ötven pluszos és a száz mínuszos korosztályt célozták meg az edzéssel, ami, úgy tudja, egyedülálló a városban: nem hallott még más olyan csoportos edzőtermi edzésről, amely kifejezetten az idősebb korúakat várná. A Hobbisták egyesületének vezetője azt is hozzátette, örül neki, hogy Vali nemrég még segítségért fordult hozzá, ma pedig már ott tart, hogy edzéseivel ő szeretne segíteni másokon.

A tornán egyébként egyszerű alapgyakorlatokat végeznek, amelyek nagyon fontosak az inak, izmok stabilizálása és megerősítése érdekében. Ezek jó része az ízületi mozgékonyságot is növeli. Külön hangsúlyt kapnak azok a gyakorlatok, amelyekkel a korbeli sajátosságoknak megfelelően leginkább érintett testrészeket, például a vállakat, a csípőt és a hátat mozgatják át. Végeznek még nyaktornát a meszes nyaki gerinc miatt, valamint erősítik a törzs izmait a derékfájás elkerüléséért. Tulajdonképpen a torna egy speciális funkcio­nális edzés, amely biztosítja a résztvevők számára az élhetőbb, könnyebb minden­napokat.