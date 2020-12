Sügér és ponty: Steffel Csaba receptötleteit ajánljuk

Steffel Csabától kértünk néhány halételötletet – így megbolondítva a hagyományos karácsonyi étel is újszerű lesz!

Nílusi sügérfilé zamatos gombaragun tálalva

Hozzávalók: 60-80 dkg nílusi sügérfilé (vagy másféle minőségi halfilé), 50 dkg gomba, 1 db salátacukkini, 25 dkg alma, 2 fej vöröshagyma, 2-3 gerezd fokhagyma, 2 dl fehérbor, 8 szem szegfűszeg, oregánó, kapor, bors, só, olívaolaj, vaj.

A halfiléket eldaraboljuk, sózzuk, borsozzuk, kaporral és egy kis oregánóval fűszerezzük, legalább 20 percig pihentetjük. Eközben elkészítjük a ragut. A gombát nagyobb, rusztikus darabokra vágjuk, a vöröshagymát centis gerezdekre, a fokhagymát vékonyka szeletekre, a meghámozott almát pici kockákra, a cukkinit pedig félkarikákra.

Olívaolaj és vaj keverékén elkezdjük pirítani a gombát és az almát, közben hozzáadjuk a vöröshagymát és a szegfűszeget, amikor már kezd szép színt kapni, (5-10 perc) jöhet a cukkini és a vékonyra szeletelt fokhagyma; sózzuk, borsozzuk, majd felöntjük a borral és minimálisra forraljuk a levét.

A gombaragut egy kis tepsibe borítjuk, ügyesen elhelyezzük rajta a halfiléket, és közepes erősségen, alufóliával betakarva 20 percig pároljuk, aztán a fóliát levéve még 5 percig, kicsit erősebb hőfokon rápirítunk. Tálaláskor locsoljuk meg a tepsi alján összegyűlt szafttal és olívaolajjal.

Ízletes pontyszeletek zöldséges körettel

Hozzávalók: 4 adag pontyszelet, 60 dkg burgonya, egy saláta cukkini, egy nagyobb paradicsom, egy fej lila hagyma, 2-3 gerezd fokhagyma, kb. 2 dl tej, tárkony, őrölt kömény, fűszerpaprika, liszt, bors, só.

Zúzott fokhagymával, őrölt köménnyel, tárkonnyal tejes páclevet készítünk, s a pontyszeleteket belenyomkodva legalább egy éjszakányi időre pácoljuk, alkalmasint átforgatjuk. Ezután jól lecsepegtetjük, kissé leitatjuk a felesleges páclevet. A páclé tetejéről fél decit félreteszünk. Egy kevés fűszerpaprikával és borssal elkevert lisztbe forgatjuk a halszeleteket, majd forró zsiradékon szép pirosra sütjük őket.

A burgonyát héjában megfőzzük, meghámozzuk és karikákra vágjuk. A cukkinit felkarikázzuk. A paradicsom húsát kis kockákra daraboljuk, a lila hagymát is felaprítjuk.

Egy nagy serpenyőben a burgonyakarikákat elkezdjük pirítani, amikor kezd szép színt kapni, közédobjuk a cukkinit is. Ha a cukkini is megpirult, jöhet a paradicsom és a lila hagyma, de ezeket épphogy csak átmelegítjük, sózzuk, borsozzuk.

Most jön a pláne, ami az egész köretet elvarázsolja. A forró zöldségekre rálottyintunk a félretett (tárkonyos, fokhagymás, köményes, enyhén halízű) pácléből annyit, hogy „pár másodperc” alatt elforrja magát (nagy lángon), közben finoman rázogatva összeforgatjuk, úgy, hogy ne törjenek össze. Nagyon finom, pirult és mégis omlósan puha, simulós köretünk lesz.TK