Szabályozzunk pozitívan, és ha lehet, ne tárgyakkal jutalmazzunk, véli a szakember

Hogyan legyünk elég jó szülők? Erre kerestük a választ sorozatunkban. E heti témáink között van a szabályozás és a jutalmazás óvodáskorban.

Minden napnak legyen egy olyan része, amikor csak a gyermekünkre koncentrálunk: ne csak félfigyelemben legyen része, miközben elmosogatunk, a telefonunkat bámuljuk, vagy ruhákat hajtogatunk össze. Élje meg a gyermek a teljes figyelmet, ami a későbbiekben elvárás lesz felé is: például, hogy teljes összpontosítással, odaadással tanuljon, említette gyerekneveléssel kapcsolatos sorozatunk előző részében Vidonyiné Sólymos Rita, a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi Tagintézményének igazgatója. A zárórészben szó lesz a szabályozásról, a jutalmazásról, a szülői hitelességről.

Érett személyiség, a felnőtt és a gyermek közötti biztonságos kapcsolat kell ahhoz, hogy egy kisgyereket szabályozni tudjunk. Szükség van határokra, ezeket tisztáznunk kell és megbeszélni a gyerekkel, hogy ha nem tartja be a szabályokat, annak mi lesz a következménye, de ez ne feltétlenül büntetés legyen, véli a szakember – Ha büntetem, az a gyerekben bűntudatot, lelki törést okoz. Ha valakit sarokba állítanak, az inkább megalázó, mint amennyire viselkedésszabályozó hatású. Sokkal jobb, ha pozitív módon szabályozunk. Ha „rajtakapjuk őket, amikor jók”. Ha ilyenkor erősítjük meg őket, az azonnal belsővé válik, pozitív személyiségfejlődésbe fordul át – abból a gyerekből lesz önépítő, sikerorientált, pozitív életszemléletű ember, aki saját maga próbálja ezt belülről szabályozni, míg akinél büntetéssel próbálják elérni, annak a szorongása erősödik. Ez korántsem azt jelenti, hogy figyelmen kívül kell hagyni, ha nem tart be egy szabályt.

Tanácsok azoknak a szülőknek, akik sokszor úgy érzik, semmilyen büntetés nem használ. Először göngyölítsük végig, mi történt mondjuk az óvodában, az iskolában. Képzeljük bele magunkat az ő helyébe: hogyan érezhette magát abban a helyzetben a gyermekünk. Sokat segít az empátia, végül eldönthetjük, hogy maga a helyzet elég büntető volt-e a gyermek számára, és hogy mire van szüksége ahhoz, hogy változtasson. Közben mi is lehiggadunk, nem indulatból, azonnal döntünk. A jutalmazással is csínján kell bánni: lehetőleg ne tárgyakkal tegyük. A legjobb jutalom a közös együttlét vagy a közös élmény. Semmit sem érünk el azzal, ha egy gyerek mindent megkap, hacsak azt nem, hogy nem tanulja meg az elmélyedést a játékban. Ha nem kap meg valamit azonnal, fontos dolgot tanítunk meg neki: a szükségletek kielégítésének késleltetését, ezzel tud kialakulni az önszabályozás.

Végül néhány gondolat a szakembertől: a gyermekünk tőlünk tanulja meg a kötődést. Aki biztonságosan tud kötődni, az képes lesz az önálló életre, meg tudja védeni magát, lesz kellő önbizalma, lelki stabilitása. Mindezt lehetetlen húszévesen megtanulni, az első évek az alkalmasak. Ha szülőként sokat adunk, sokat kapunk vissza is, ugyanannyit gazdagodunk a kapcsolat által. Most még mi vagyunk a felelősek a gyerekeinkért, később abban lesz felelősségünk, hogy elengedjük őket. Az óvodáskori aszimmetrikus kapcsolatot kamaszkorban szimmetrikussá kell áthangolni. A gyerekek tőlünk, szülőktől tanulják meg, milyen egy férfi és egy nő kapcsolata – mély lenyomatot hagy bennük, amit otthon látnak. Hihetetlen antennáik vannak, olyan dolgokat is éreznek, amikről nem is feltételezzük. Érzik azt is, ha mást gondolunk ahhoz képest, amit mondunk. A nevelés nem más, mint példa. Az utódunk azt fogja utánozni, ahogy mi megoldjuk a dolgainkat, ahogy mi viseljük a feszültséget.

