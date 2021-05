Szárazsampon szódabikarbónából és kakaóporból – Mutatunk pár költségkímélő házi praktikát

Csire Nikolett elkötelezte magát a környezettudatos életmód mellett. Egészségesen táplálkozik, hulladéktermelését igyekszik a minimálisra csökkenteni, házilag állítja elő tisztítószereit.

Nikolett hét éve életmódot váltott, sokkal egészségesebben, tudatosabban kezdett el táplálkozni, mint azelőtt. Felmérte, mik azok az alapanyagok és összetevők, amik a szervezetét táplálják.

– A tudatos táplálkozás kéz a kézben jár a környezetkímélő életmóddal, így ebbe is jobban beleástam magam. Dokumentumfilmeket néztem, tudományos cikkeket olvastam, amelyek nagy hatással voltak rám. Az elmúlt egy-másfél évben még tudatosabb lettem: kevesebb szemetet halmozok fel, igyekszem kerülni a vegyszereket és a toxikus anyagokat. Szeretek sütni-főzni, így adta magát, hogy a tisztítószereimet is saját kezűleg készítsem el – vallja.

Húst ma már szinte egyáltalán nem fogyaszt, nagy ritkán kíván csak rá. Az étkezésének megreformálását követően az első lépését a környezetkímélő életvitel felé egy „kezdő csomag” megrendelésével tette meg. Ez kis szütyőkből, tasakokból, fém szívószálakból, ivókulacsból és textil sminklemosó-korongból állt. Majd olyan embereket kezdett el követni a közösségi médiában, akik ilyen témájú, inspiráló ötleteket, bejegyzéseket osztottak meg felületeiken.

Hatásukra a fiatal nő ma már maga keveri ki a tisztítószereit. A saját keverékek alapanyagai jellemzően a háztartási szódabikarbóna, mosószóda, ecet, növényi szappan és illóolajok. Univerzális tisztítót így készít: ecetbe áztat különböző citrusféléket, levendulát, ezt állni hagyja, majd szórófejes üvegbe tölti. Fogkrémet kókuszolajból, szódabikarbónából és százszázalékos tisztaságú eukaliptusz-illóolajból; szárazsampont pedig, mivel barna a haja, szódabikarbónából és kakaóporból kever. Mint mondja, az alapanyagok egyszerűen beszerezhetők bio- és csomagolásmentes boltokban.

– Ha a szervezetembe nem viszek be kétes eredetű, egészségtelen anyagokat, akkor miért kenném őket a bőrömre? Miért kellene olyan szerrel mosnom, ami tele van toxikus anyagokkal, amikor rendelkezésemre állnak a természetes anyagok is? – teszi fel a (költői) kérdéseket Nikoletta. Bár ma már sminktermékekből is a természetes összetevőjű, vegán és állatkísérlet-menteseket veszi, az is a környezettudatos életmódhoz tartozik, hogy ami már megvan, nem dobja ki. Célja a minél kevesebb hulladék előállítása.

– Azt ajánlom, ha lehet, ha nem is teljes mértékben, de próbáljunk meg csomagolásmentesen vásárolni. Hiszen többnyire a műanyag újrahasznosításához is felhasználnak pluszban műanyagot, ami szintén nyomot hagy – magyarázza.

Ma még sokan tartanak attól, mit fognak szólni mások, ha megjelennek az üzletekben a saját dobozaikkal, tasakjaikkal. – Korábban én is állandóan mások véleményével foglalkoztam, de mostanra megtanultam, hogy nem szabad. Ma már szívesen posztolom a közösségi oldalaimra a kreálmányaimat. Mindig örülök, amikor pozitív visszajelzést kapok. Ha csak egy-két ember a bejegyzéseim alapján változtat az életmódján, már elértem valamit – fogalmaz.

– Nem szeretnék idilli képet festeni az életvitelemről. Igen, időbe telik és macerás. Fejben ott kell lenni, hogy átlásd, mi az, ami ki fog ürülni, és a tartóját vinned kell magaddal a boltba. Szervezettnek kell lenni. Nem egyszerű, de szeretek ezzel foglalkozni, a konyhában való ténykedés is kikapcsol – mondja, majd bevallja: – Én is járok hagyományos üzletekbe, van, amit nem tudok beszerezni a csomagolásmentes boltban, és magam sem tudom előállítani – azt megveszem. De akkor is az olyan alternatívát keresem, amivel a lehető legkevésbé szennyezem a környezetet. Van például ökobolt, ahol visszaveszik a kiürült tisztítószeres flakonokat és visszajuttatják azokat a gyártónak, aki kimossa és újrahasznosítja őket.

– Amikor idő szűkében nincs lehetősége a házi tisztítószer gyártására, akkor is igyekszik olyan megoldást találni, ami még belefér a környezettudatos életmódba, természetes alapú és vegán.

Hogy mennyire költséges ez az életmód, Nikolett szerint hozzáállás kérdése. Saját készítésű tisztítószerének előállítása 120, zabtejének elkészítése megközelítőleg 100 forintjába kerül. Ha ezeket boltban vásárolná, csaknem a tízszeresét otthagyná.

Nikolett vallja: ha a 20-30 éves korosztály átáll egy tudatosabb életmódra, azzal példát tud majd mutatni a gyermekeinek – szerinte ebben rejlik a bolygó megmentésének kulcsa.

