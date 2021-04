Szebbé teszi a mindennapokat egy ideális zuhanyrendszert!

Amennyiben a zuhanyzás mellett tette le a voksát és biztos abban, hogy az épített zuhany lesz az ideális választás a fürdőszobájába, akkor bizony szükség lesz a megfelelő zuhanyrendszer kiválasztására is ahhoz, hogy csodás élmény legyen a tus alatt eltöltött idő. Ennek eldöntésének sokan nem tulajdonítanak nagyobb jelentőséget, pedig határozottan sok múlik azon, melyik típusra esik a választása. Hiszen bár alapvetően két nagy csoportja létezik ezeknek a rendszereknek, számos más apróságra is lényeges odafigyelni.

Falsíkon belüli vagy kívüli zuhanyrendszer

A fő különbség a két típusú zuhanyrendszer között annak elhelyezése és kinézete, ám számos más dolgot is figyelembe kell venni ennek kapcsán. Hiszen míg a falsíkon kívüli megoldás ideális lehet például abban az esetben ha egy már elkészült fürdőszobába szeretne új rendszert beszereltetni és nem szeretné megbontani a burkolatot. A falsíkon belüli verzió viszont a modern és praktikus fürdőszoba záloga lehet, sőt, segítségével számos egyénre szabott, különleges megoldás is kivitelezhető. Az utóbbi kapcsán azonban fontos hozzátenni, hogy amennyiben e típus mellett dönt, a kivitelezővel már a csövezéskor szükséges egyeztetni, ugyanis kész fürdőszoba esetén már nem megoldható a beszerelése a burkolat bontása nélkül. Hátránya, hogy költségesebb a beszerzése és beszerelése, előnye azonban, hogy sokkal kevesebb energiát igényel a tisztán tartása. Természetesen a falsíkon kívüli típus esetében sem kell lemondania a modern fürdőszobáról, hiszen számos különböző típusa létezik, ezek között is megtalálhatja a helység stílusához leginkább passzoló darabokat. Sőt, a legtöbb zuhanyoszlop magas minőségű, krómozott felülettel van bevonva, így a kopás miatt sem kell aggódnia.

Kézi zuhanyra vagy esőztetőre

Ha a fenti két típus között sikerült döntenie, újabb dilemma elé állíthatja a kérdés, hogy a kézi zuhanyra vagy az esőztetőre essen inkább a választása. Hiszen míg a klasszikusnak számító kézi zuhanyt egyszerűen egy fali tartó segítségével rögzíthet a falhoz és szabadon eldöntheti, hogy alá áll vagy a kezében tartja a zuhanyrózsát, addig az esőztető esetében egy fix pontra felszerelt fej alatt élvezheti a zuhanyzás pillanatait. Az előbbi esetében érdemes nagyobb méretű zuhanyfejet választani, míg az utóbbi kapcsán fontos tudni azt, hogy főként a falsíkon belül elhelyezett zuhanyrendszerek esetén megoldható Ha nem tud dönteni a kétféle típus között, akkor megoldás lehet a kombinált zuhanyrendszer beépítése, amely esetében mindkét verzió beépítésre kerül. Így a felső esőztető rész a folyamatos kényeztetésről gondoskodik, míg a kézi zuhanyt praktikusan használhatja a mosakodás során.

Luxus élmény a zuhany alatt

Ma már számos különböző típusa van a zuhanyrendszereknek, létezik olyan amely külön termosztáttal van ellátva, de léteznek emellett energiatakarékos megoldásokkal kiegészített, valamit hagyományos karos vagy nyomógombos, sőt, különféle luxus tulajdonságokkal kiegészített modellekkel is. Így például adott esetben csak egyetlen apró mozdulatba kerülhet bekapcsolni a masszázs funkciót, de ugyanígy beállíthatja igény szerint a vízsugarat is. Ez utóbbi aranyat érhet egy hosszú munkanap után, egy izgalmakkal teli nap előtt vagy akár egy kiadós edzés után is.

Láthatja, hogy egy zuhanyrendszer alapjaiban határozhatja meg a fürdőszoba kinézetét és stílusát, de kinézete hatással van annak atmoszférájára is. Sőt, a zuhanyzás élményéért is nagyban felel, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy a simogató vízcseppek milyen módon és honnan érkeznek, valamint maga a rendszer milyen extra funkciókkal van ellátva. Éppen ezért érdemes időt és energiát szánni az ideális zuhanyrendszer kiválasztására. Hiszen a fürdőszoba a test és a lélek feltöltődésének színhelye, ahol mindennek tökéletesnek kell lennie.