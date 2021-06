Természetközelben: faápolás szakszerűen

Ha érintőlegesen is, de mindig közel álltak Molnár Zoltánhoz a fák-bokrok, egy éve, hogy belevágott mintegy második hivatásként a fákkal való foglalkozásba a Great Green Garden Kft.-vel. A faültetéstől a szakszerű kivágásig számíthatnak rá az ügyfelei, jövőre pedig már faápoló-mérnöki szakvéleményt is kiállítanak.

Agrármérnökként végzett a keszthelyi egyetemen, a családi gazdaságban dolgozik a szüleivel, szántóföldi növénytermesztéssel és méhészettel is foglalkoznak – kezdte Molnár Zoltán.

A fák-bokrok korábban is érdekelték, de mint fogalmazott, csak érintőlegesen. Az egyetem elvégzése után a dédanyja által épített dukai házba költözött, felújították – a feleségével és már három fiukkal élnek ott. Képviselőként és polgármesterként is dolgozott a településért, mint mondta, „ki tudta tölteni” a polgármesteri munka után felszabadult idejét, de mindenképpen szeretett volna valami olyanba kezdeni, ami egy kicsit távolabb van a mezőgazdaságtól, szempont volt a több lábon állás – ekkor alapította a Great Green Garden Kft.-t.

A fás szárú növényeket gondozzák szakszerűen az ültetéstől a kivágásig – foglalta össze a tevékenységet. Nemcsak érdekelte a fagondozás, de látta is, hogy van kereslet erre a munkára. Mint mondta: kicsiben és apránként építkeznek, úgy osztotta be az időt és a munkát, hogy működőképes legyen a családi gazdaság és a család mellé. Most két állandó és két megbízott kollégája van, ez utóbbiakat is állandó munkaerővé tenné a közeljövőben. Egyelőre elég ez a létszám, ha bővülés látszik, akkor utánanéz új munkatársaknak – mondta. Dolgoznak lakott területen veszélyes fákkal, de erdészeti bérmunkára, bozótirtásra is nyitottak. A cég egy másik vonala a gépi földmunkák, bontás, mély- és közműépítés. A faápolást, mint kiderült a szavaiból, szó szerint érti, vagyis elsődleges cél, hogy ha lehet, tartsuk meg a fákat. Amíg menthető a fa, hiába öreg vagy beteg, addig ápolni kell. – Jobban szeretem, ha madarak csicseregnek a fán, mint ha a tűzön pattog – fogalmazott. Mint mondta, a fa élettér is, madarak, rovarok lakják, azok bemutatása szívügy, ezért a későbbiekben a fiatalok tudatformálásával, ismeretterjesztéssel is szeretne foglalkozni, mert szerinte egyre többen vesztik el a kapcsolatot a természettel.

– Vegyes az ügyfélkör – mondta az elmúlt év tapasztalatairól. Sokan kertrendezéshez kértek tőlük segítséget, például tuskókiszedéshez. Szerencsés helyzetben vannak földrajzi szempontból, hiszen Duka három megye határához is közel van, így Vas, Zala és Veszprém megye területén is vállalnak munkát, nyilván a „bevállalható” távolságot a munka nagysága és jellege adja. Jellemzően önkormányzatok és cégek a megbízóik, de egyházi megbízásai is voltak a Great Green Gardennek, és természetesen nem zárkóznak el a magánszemélyek megkereséseitől sem.

Molnár Zoltán hangsúlyozta, hogy a munkájuk erkölcsi vonatkozása sem mellékes. Egyrészt a minőségben, másrészt abban, hogy ha van más megoldás az adott fa kivágása helyett, akkor igyekeznek meggyőzni a megrendelőt. Ha nem lehet meg­győzni, akkor inkább nem vállalják a munkát. Mindez néha fordítva is igaz: vannak helyzetek, amikor nem kifizetődő az adott fa mindenáron való megtartása. Az ültetésre is kitért: a csemeték beszerzésétől a tápanyagok kiválasztásán és beszerzésén át a gyökérzet és a lombkorona kialakításáig ígér szakértő segítséget a Great Green Garden. – A kőműveseknél is jellemző, hogy a saját házuk bepucolása marad a munkák végére – szabadkozott, amikor kértem, mutassa meg a saját fáit. Pedig büszke lehet a kertre, de hangsúlyozta, hogy nem csak saját jogán. – Még a nagyapám által ültetett gyümölcsfák vannak nagyrészt, ott az a körtesor, a szőlőlugas, ötven év körüli tőke az egyik – mutatta. A körtesor érésidőben kifelé vezet, hátrébb almafát, meggyfát láttunk, meg azt is, hogy a nagy szemű szilva korán virágzott, nem úszta meg az áprilisi fagyokat. Két öreg diófa kapuként hajol össze, azok a fák nem teremnek már, a veszélyes ágakat persze eltávolították róluk, de még maradhatnak a kert ékei. Hátrébb újonnan vásárolt telekrészt mutatott – fákkal természetesen, azoknak a fáknak a történetét nem ismeri, de az biztos, hogy jó kezekben vannak.

Ha igény lesz rá, akkor nemcsak létszámban bővít a Great Green Garden, hanem szakmai vonalon is: a jövő évben bővítik a cég palettáját azzal, hogy faápoló-mérnöki szakvéleményt is kiállíthatnak, ha valakinek arra van szüksége – zárta Molnár Zoltán.

Kiemelt képünkön: Molnár Zoltán úgy véli: munkájuk erkölcsi vonatkozása sem mellékes