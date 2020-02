Tomán Szabina saját magán tanulta meg a diétázás fortélyait – Több mint tízezer embernek segített

A fehérjediétára sokan ráharaptak az utóbbi években. Névadójával, Tomán Szabinával beszélgettünk, aki saját magán tanulta meg a diétázás fortélyait, hogy megszabaduljon attól a harminc kilótól, amit várandóssága alatt szedett fel.

Szabina modellkedett 16-17 éves korától, már akkor is nagyon fontos volt a testsúly, a testkép; fontos eszköze volt a munkájának.

– 90-60-90, ez a három mágikus szám, ami a modellvilágban elvárt, ezt tartani kell (mell-derék-csípő, centiméterben). A fogyókúra része volt a mindennapjaimnak. 22 évesen abbahagytam a modellkedést, jött egy nagy szerelem, családot alapítottunk. Azzal tudtam karbantartani magamat, hogy kevesebb szénhidrátot vittem be, sportoltam. Amikor várandós lettem, azt gondoltam, most aztán senki nem mondja meg, mikor mennyit egyek. Ennek plusz harminc kilogramm lett a végeredménye. A terhességem végén a doktornő és a védőnő is féltettek, hogy nem tudom majd természetes úton megszülni a gyermeket, gyógyszert kell szednem a cukorszintem miatt. A plusz harminc kilogramm egészségkárosító hatása már érződött.

A szülés baj nélkül sikerült, de praktikákhoz kellett folyamodni, hogyan lehet egyensúlyban tartani a vércukorszintet. A kislány megszületése után várta, hogy úgy lesz, mint más modelleknél, akik három hónapig szoptattak, aztán visszanyerték a régi alakjukat. De ő visszaszedte még a szülőszobán leadott hat-nyolc kilót is.

– Aerobikra mentem és személyi edzővel dolgoztam, hétből öt napon át, de akkor meg olyan fáradt voltam, hogy szénhidrátot ettem szénhidráttal. Aztán kipróbáltam mindenféle csodakapszulát, csodateát, káposztaleves-dié­tát, otthonra rendeltem olyan menüket, amelyek súlyvesztéshez vezettek, de három-öt kiló mínusznál mindig megragadtam. Találkoztam egy ismerősömmel, aki három

hónap alatt húsz kilót fogyott, és szenzációsan jól nézett ki egy fehérjediéta által. Kipróbáltam magamon. Három hónap alatt leadtam a harminc kilómat. Elkezdtem olyan előadásokat hallgatni, amelyek arról szóltak, milyen életmódváltás kell

ahhoz, hogy a súlyomat megtartsam, sok orvos, dietetikus cikkét elolvastam.

– Rájöttem, hogy a fogyás nem csak abból áll, hogy nem eszem. Olyan szakemberekkel kezdtem dolgozni, akik támogattak a tudásukkal, és a saját konyhámban előállítottam fehérjediétás ételeket. A közvetlen környezetem érdeklődött iránta, jöttek a barátnőim, azok barátnői, és volt egy pont, amikor azt mondtam, ezt már nem tudom kicsiben csinálni. Voltak arról információim, hogy Anglia élen jár a fehérjediétában, nagyon jó orvosokkal, de az előállításban a franciák jók. Náluk kerestem a lehetséges partnereket, és találtam egy céget, amelynek a laboratóriuma a gyára mellett van. Kidolgoztunk egy saját receptúrát, közel száz különféle ízű élelmiszerünk van. 2015-ben úgy gondoltam, saját brandet alapítok. Volt egy szalonom, ahol én magam konzultáltam a vendégekkel.

Mára oda jutottunk, hogy Magyarországon harminc szalonunk van, ezenkívül Bukarestben nyílt egy, Bécsben most nyílik, csaknem hetven kollégával dolgozunk, mindenki okleveles konzulens, akiket dietetikus, belgyógyász is tanít.

Szabinának már nincs ideje a személyes kapcsolattartásra a vendégekkel, de táplálkozástudományi szakembereket ad a diéta mellé. Üzletasszony lett, mert az élelmiszeripar változó piac, mindig jön valami új, ügyesen együtt kell működni a trendekkel. Közben megszületett a második kislánya is, és most csak három centiméterrel tér el a modellalaktól: 179 centiméter magas, 65 kilo­gramm, a bűvös számai pedig: 90-60-93. A tökéletes és rendkívül nőies külső hiteles megjelenést ad mindahhoz, amiről beszél. De – amint megtudjuk – nem mindig előny, van, aki megkérdezi, hogy hol van a főnöke, mert vele akar tárgyalni, és nagy meglepetés, amikor azt feleli, ő a cégtulaj­donos.

– Nekem nem a férfifigyelem kell, ne elsősorban a nőt lássák bennem, hanem a partnert. A nőies külső a komfortérzetemet szolgálja, nekem jólesik, ha ez a kép néz vissza a tükörből – mondja.

A szinten tartás jelenleg napi ötszöri étkezéssel megy. Reggelire almás-fahéjas vagy csokis zabpelyhes fehérjét, tejkaramellát fogyaszt, ami pár perc alatt elkészíthető, miközben két kislányt indít útjára. A tízórai gyümölcs vagy joghurt, túró apró gyümölcsökkel, illetve zabkeksz. Az ebéd hal vagy hús zöldségkörettel, az uzsonna egy szelet csokoládé. Vacsora este hét-nyolc óra között van a családdal. Magas rosttartalmú ételeket esznek – kedvelik a lecsószerű ragukat –, ami a gyerekeknek is jó. Imádnak enni. Az üzletasszony heti háromszor reggel hatkor kel, fut tizenöt percet, cardioedzést, funkcionális tréninget tart. Tavasztól késő őszig, ha a kislánya rollerre pattan, ő felhúzza a sportcipőt, és fut mellette.

Sok színész is fordul Sza­binához tanácsért, de termé­szetesen titoktartási szerző­désük van. Barátságok is születtek a közös fogyás során.

Több mint tízezer ember fogyott vele Magyarországon öt év alatt. A diéta támogatására infrabiciklit ajánl, ami izzasztva méregtelenít.

De kis változtatásokat is szokott javasolni, például azt, hogy a fogyni vágyó haza­utazáskor egy buszmegállóval előbb szálljon le, és sétáljon az otthonáig.