Top 3 vírus utáni kirándulóhely autóval

Nem csoda, hogy mindenki legszívesebben kocsiba ülne, és szabadon utazgatna az országban a többhetes karantén után. Összegyűjtöttük a legszebb autós úticélokat, melyek egy-egy jól megválasztott autópálya matricával csupán karnyújtásnyira vannak!

Vidéken vége a közlekedési megszorításoknak, kinyithattak a vendéglátóipari egységek, újra éledezik a világ – főleg most, hogy a hideg, csapadákos május után úgy tűnik, az időjárás is kedvünkben próbál járni. Természetes, hogy a szabadba vágyunk, bárhova, csak ki a négy fal közül! Szerencsére Magyarország teli s tele van csodálatos panorámájú pihenőkkel, hatalmas erdőkkel, mesés tavakkal és az aktív kikapcsolódást preferálóknak szóló kalandparkokkal, így nem kell mást tennünk, csak engedni a csábításnak. A heti, havi vagy megyei D1 matrica vásárlása online mindössze fél percet vesz igénybe, és máris szabadon szelhetjük az utakat pazar desztinációnk felé. Nézzük meg a legizgalmasabb gyöngyszemeket, ahová autópályán is kényelmesen eljuthatunk!

Szépkilátó, Balatongyörök

Keszthely szomszédságában igazi varázslat vár ránk: egy, közvetlenül a vízpart felett emelkedő magaslat tetejéről az egyik legszebb balatoni panoráma terül elénk. A szigligeti Várhegy, a Badacsony, a Gulács, a Szent György-hegy – gyakorlatilag vidék legpompásabb vulkanikus tanúhegyei sorakoznak az északi parton, délen Fonyód áll őrt, közöttük pedig fényesen csillog (vagy vadul hullámzik) a magyar tenger. Lélegzetelállító! Budapestről az M7-es autópályán Balatonszentgyörgyig gyorsan lesuhanhatunk, onnantól pedig a stílusos Keszthelyen át alig félóra alatt meg is érkezünk.

Szigetköz Kalandpark, Mosonmagyaróvár

A motorkerékpáros utazóknak is ideális M1-es mentén keressük fel Mosonmagyaróvár városát, ahol a kellemes, hangulatos utcákon andalogva, az Óvári Várat megcsodálva kinyújtóztathatjuk lábainkat. Kell is az állóképesség, mert egy kőhajításnyira igazi kihívás vár ránk: a település melletti hatalmas kalandpark tetőtől-talpig átmozgat kicsiket és nagyokat – ami, valljuk be, a karantén után igazán jól jön.

Erdészeti Arborétum, Gödöllő

A pest megyei városról elsőre mindenkinek a királyi kastély jut eszébe, azonban más úti cél miatt is van okunk arra venni az irányt. Az 1902-ben alapított arborétum kényelmesen elérhető am M3-as autópályán. A fővárosiaknak elég csupán egyetlen megyei úthasználati jogosultságot váltania ahhoz (D1 díjkategóriában mindössze 5.000 forintért), hogy január 31-ig szabadon használhassák a környék valamennyi díjköteles szakaszát. A hatalmas park egyedülálló Magyarországon, hiszen itt olyan erdészeti növénygyűjteményt csodálhatunk meg, amelyben a fafajokat a velük kialakult társulásokban, erdőszerűen tekinthetjük meg. Fenyők, kocsányos tölgyek, akácok és sok más szépség várja a természet szerelmeseit!