Törekedjünk az egyediségre!

Tetovált, festett, rajzolt vagy szedett – a kozmetikus szerint nem számít, ki milyen szemöldöktípusra esküszik. Ha az összhangra törekszik, bármelyik technikával esztétikus megjelenést érhet el.

Szász Alexandra kozmetikus a megfelelő szemöldökforma kialakítását a kardinális pontok kijelölésével kezdi. Beszínezi jelölőcérnáját egy előrajzoló ceruzával, és ennek a segítségével húzza meg a majdani, helyesen megrajzolt szemöldök fő vonalait. Izgalmas szerszámokat rejt egy kozmetikus eszköztára – Alexandra elmondta: ahhoz, hogy a szemöldök belső és külső szárait megegyező hosszúságban tudja kialakítani, tolómérőjét hívja segítségül. A tökéletes szemöldök formáját annak kezdő és végpontja, valamint a legmagasabb pontja határozza meg. Az eleje általában a belső szemzugtól kezdődik függőlegesen felfelé. A legmagasabb pontját az orr és az előre néző szem íriszének összeköttetése adja. Végpontja pedig az orrcimpát és a külső szemzugot összekötő képzeletbeli vonal végén található.

– Ez csak egy alap, amit a képzéseken megtanítanak, én azonban minden vendégem esetében figyelembe veszem, hogy milyen forma illik leginkább az arcához és egyénileg készítem el a hozzá leginkább illő szemöldököt – magyarázza a kozmetikus. Azért ezt az eljárásmódot követi, mert minden arcforma és minden „alap szemöldök” más. Vannak, akiknek a szemöldöke természetesen úgy nő, hogy az eleje beljebb kezdődik, mint a belső szemzug vonala. Úgy véli, akinek ilyen szemöldöktípust adott a természet, ahhoz ez illik a leginkább, nem szeretné erőszakkal megmásítani, inkább ehhez az adottsághoz alakítja hozzá a teljes szemöldököt. Elmondta: nem szereti követni az „aranyszabályokat” és kialakult sémákat, ugyanis szerinte az embereknek nem szabadna sablonokat magukra húzniuk, sokkal inkább az egyéniségre kellene törekedni, hiszen mindenkiben egyénileg van valami különleges, ami neki áll jól és hozzá illik.

Alexandra, amikor festi, illetve tetoválja a szemöldököt, több szempontot is figyelembe vesz a megfelelő szín kiválasztásához. Ebből a szempontból meghatározó a szemszín, a bőrszín, a szemöldökszőr és a haj színe, valamint a kuncsaft kisugárzása és stílusa. Ezek alapján, mint mondja, már első ránézésre látja, hogy milyen színnel szeretne dolgozni, de természetesen figyelembe veszi vendége egyéni igényét is. Az egyeztetés különösen egy szemöldöktetoválás esetében – de egyébként is – kihagyhatatlan, hiszen viselőjének akár évekig is a kiválasztott színnel kell együtt élnie.

Az elmúlt néhány évben hódít a természetesség. A kozmetikus úgy látja, iparágában is ez a vonal mostanában a mérvadó. Sokféle szemöldökforma, illetve formázási mód volt divatban korábban, gondoljunk csak a vékonyra szedett, C-ívű tetovált vagy rajzolt szemöldökre. Azokban az években, amikor ezek a formák mentek, sokan kiszedették természetes szemöldöküket, ám azt tudjuk, hogy nem is olyan könnyen nő vissza minden esetben – ők most korábbi hóbortjuk „eredményét” nyögik. Ezért gondolja úgy a szakember, hogy nagyon meg kell fontolni, milyen divathullámot lovagol meg az ember. Egy-egy aktuális trend maximum néhány évig tart ki, a természetességgel pedig nem lőhet mellé az ember. Különösen igaz ez a tetoválások esetében. Egy természetes tetoválással nem lehet hibázni. Abból erőteljesebb szemöldököt még lehet sminkelni, azonban, ha erőteljesre van kitetoválva, abból elvenni már nem lehet.

Annak, aki hosszan, akár évekig tartó megoldást keres, a kozmetikus a tetoválást ajánlja – púderes, szálas, illetve vegyes technikák közül válogathat a vendég. A rövid távú megoldások hívei választhatják a szemöldökfestést, azon szerencsések pedig, akiknek természetesen szépen nő a szemöldökük, nem kell mást tenniük, mint szemöldökcsipesszel kiszedni a kósza szálakat.

Kiemelt képünkön: A természetesség soha nem megy ki a divatból. Szász Alexandra kozmetikus Skaper Brigitta szemöldökét igazítja