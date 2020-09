Tudta, hogy a lézeres szemműtét után enyhülnek a pollenallergia tünetei?

Nagyon nehéz időszakot élnek át az allergiások, hiszen rengeteg pollen kerül a levegőbe. Jó hír, hogy ma már nem kell szenvedni a kellemetlen tünetektől, a legsúlyosabb panaszok enyhíthetők, sőt megszüntethetők.

Az allergiaszezon évről évre egyre súlyosabb, a számok olyannyira drámaiak, hogy a szakemberek ma már civilizációs betegségként tekintenek rá. A számok tükrében ez annyit jelent, hogy jelenleg Európában minden ötödik ember allergiás, a kutatók előrejelzései azonban aggodalomra adnak okot, ez a szám ugyanis az elkövetkező évtizedekben a kétszeresére nőhet. Csak a parlagfűallergiások száma 33-ról 77 millióra emelkedik.

Allergiás reakciót természetesen nemcsak a parlagfű okozhat, Magyarországon mintegy kétszáz faj okozhat problémát. A szabad szemmel nem látható virágpor szemcse megtapad a légutak nyálkahártyáján, hogy aztán kellemetlen vagy egészen súlyos tüneteket okozzon. Az ártalmatlan pollent az immunrendszer – hibásan – veszélyes anyagként dekódolja, és hogy hatástalanítsa, ellenanyag-termelésbe kezd – ezzel pedig allergiás reakciót indukál. A tünetek leggyakrabban az orr és a szem környékén jelentkeznek tüsszögés, orrfolyás, viszketés, duzzanat, kivörösödés formájában, amit fejfájás, nehézlégzés, köhögés és fáradtság súlyosbíthat.

Allergiaszezon idején a szemek különösen „szenvednek”, mert bár naponta átlagosan 15 000 alkalommal pislogunk, ez sem véd meg attól, hogy a pollen a szembe jusson. Az allergiás reakció során a szem gyakran bevörösödik, amit a véredények tágulása okoz – amik ritkább esetben akár be is gyulladhatnak. Sokan nem tudják, hogy ezek valójában gyulladásos reakciók a pollenre.

Hasznos tippek az allergiás tünetek enyhítésére!

Figyelje a pollennaptárt és a pollentérképet, és ha teheti, ez alapján tartózkodjon kint, és tervezze meg utazásait.

Pollenszezon idején tartsa zárva az ablakokat, és használjon speciális – allergiások és asztmások számára kifejlesztett – szűrőberendezéseket.

Már a pollenszezon előtt kezdje el az antihisztamin tabletták szedését, hogy a szervezet felkészülhessen a nehéz időszakra.

Használjon egyéb, allergiások számára készített szemcseppeket, orrsprayket, ezek ugyanis csökkenthetik a viszketést, az orrfolyást.

Naponta többször öblítse ki a szemét hideg vízzel, és alkalmazzon hideg vizes borogatást.

Lefekvés előtt minden nap fürödjön és mosson hajat, hogy a bőréről és a hajáról is eltávolítsa a pollent.

Hetente egyszer húzzon friss ágyneműt.

Hordjon napszemüveget, kalapot vagy kendőt, hogy távol tartsa a pollent a szemétől és a hajától.

Kerülje azon házi kedvencekkel az érintkezést, melyek sok időt töltenek a szabadban.

A kint hordott ruhát rendszeresen cserélje, mossa. Mosás után ne kültéren teregessen.

Halassza el a kerti munkát, a fűnyírást, illetve minden olyan tevékenységet, amivel a pollen felkeverhető.

Hordjon maszkot, ha elhagyja a lakást!

Ne mozduljon ki otthonról azokban a napszakokban, amikor a pollenkoncentráció magas.

Porszívózzon hetente akár többször is, a háztartási gépben azonban fontos, hogy legyen HEPA-szűrő.

Alkalmazzon orröblítést (irrigálás), és próbáljon ki olyan alternatív gyógymódokat, melyek hatása bizonyított (például: akupunktúra).

Ha teheti, kontaktlencse helyett viseljen szemüveget – vagy megoldás lehet a lézeres szemműtét .

Megoldást jelenthet a lézeres szemműtét

A kontaktlencsések számára az allergia szezon szabályosan elviselhetetlen, az allergiás tünetek felerősödnek, a lencse szúr, bök, viszket – ráadásul ebben az időszakban a könny esetenként sűrűbbé válik és a kontaktlencse felszínére fehérje csapódik ki. A látásjavító műtéttel azonban nemcsak a látás lesz éles, de az allergiás tünetek is enyhülnek. Köszönhetően a legújabb technológiai vívmányoknak ma már a lézeres szemműtét rutinműtétnek számít. Csak pár percig tart, fájdalommentes-ráadásul a gyógyulási folyamat is gyors, a műtétet követő néhány napon belül újra munkába lehet állni, olvasni, vezetni, óvatosan mozogni. A lézeres szemműtét ára körülbelül 3-4 év alatt térül meg és a legtöbb hazai klinikán már részletfizetéssel is elérhető.