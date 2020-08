Ültessünk mentát!

A mentatea jótékony hatását már az ókorban felismerték. Használták afrodiziákumként, a tej tartósítószereként, de találunk utalást arra is, hogy levelét szinte mindenhol szívesen rágcsálták magában is, nem csak a friss leheletért.

Míg nálunk főként télen és betegségek idején fogyasztunk mentateát, addig az arab világban gyakran nyáron, forrón, friss mentából készítenek italt. A menta maga is hűsíti a szervezetet, és a meleg tea elkortyolása után a szervezet hűteni kezdi az italt, így leadja a hőt, amíg nagyon hideg, jeges ital elfogyasztása után éppen ellenkezőleg működik – hőt termel. A menta több tucat változatából idehaza a két legismertebb a fodormenta és a borsmenta. Bármelyiket érdemes és könnyű kertben termeszteni – de vigyázzunk, mert olyan szapora, úgy elburjánzik, hogy pár év alatt az egész kertet beborítja. Akinek nincs kertje, az se szomorkodjon, mert a szapora menta erkélyen, cserépben is gyorsan hozza a hajtásokat és remekül megterem. Néhány száz forintért vásárolhatunk egészséges növényt, amely hetekig teaforrás lehet. A mentát télire is eltehetjük, így egész évben készíthetünk belőle teát. A leveleket érdemes 5-10 napon át zörgősre szárítani, majd üvegben sötét helyen tárolni.