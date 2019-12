Ünnepi smink: merész és nagyon csillogó

Az év vége felé dugig vannak a kozmetikák, aki most kap észbe, már lehet, hogy le is csúszott arról, hogy még erre az évre időpontot foglalhasson. Szilveszter napján futószalagon gyártják a sminkesek szebbnél szebb kreációikat. Kiss Viktória kozmetikustól megtudtuk, mik az idei ünnepi sminktrendek, de azokat is hasznos tanácsokkal látta el, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy szakemberhez forduljanak.

Kiss Viktória kozmetikus, sminkes két éve dolgozik a szakmájában, fiatal kora ellenére már saját kozmetikáját vezeti. Fontos számára, hogy haladjon a trendekkel és folyamatosan fejlessze magát. Rendszeresen részt vesz tanfolyamokon: járt már továbbképzésen Dominique Robertsnél és Markó Évánál is. Viki, mint mondja, főként az internetről inspirálódik. Az év végi hajrá őt sem kerüli el. Elmondta, hogy annyi megkeresést kapott szilveszteri sminkekkel kapcsolatban, hogy az év utolsó napján reggeltől estig szépíti majd kuncsaftjait. Folyamatosan figyelemmel kíséri a külföldi trendeket. Úgy látja, hogy az idén az erősen pigmentált színek és a glitterek hódítanak. – Minél csillogóbb a smink, minél merészebb árnyalatokat használunk, annál trendibb lesz a megjelenésünk – tanácsolja. Azt is megtudtuk, ünnep ide vagy oda, igenis jelentős különbség van karácsonyi és szilveszteri smink között. Míg előbbit jellemzően otthon, családi és baráti körben tölti az ember, addig utóbbit házibuliban vagy szórakozóhelyen. A két ünnep hangulata tükröződik az akkor használatos sminkeken is: Viki szerint karácsonykor inkább a visszafogottabb színeket, a természetes, nude sminkeket és a szolidabb színárnyalatokat részesítik előnyben a hölgyek. Szilveszterkor jellemzően szabadabban szárnyal a fantázia. Ilyenkor a füstös tekintet és sötétebb, feltűnőbb árnyalatok a népszerűbbek. – Karácsonyra a bronz, aranybarna, nude és földszíneket részesítem előnyben. Míg szilveszterkor a fekete, csillogó makeupokat – mondja. A kozmetikus szerint a jó smink alapja a bőrápolás, a bőr megfelelő tisztítása – azt tapasztalja, hogy ezt sokan nem tudják, így kihagyják sminkrutinjukból. Fontos az arcbőr előkészítése. Ezután egy primer, mely megfelelően előkészíti az arcbőrt a sminkelésre, kiegyenlíti annak felszínét, feltölti a szabad szemmel nem látható pórusokat. Nem mellesleg alkalmazásával kevesebb alapozót kell hogy felvigyünk az arcunkra. Az alap fixálásához porpúdert ajánl a szakember. Ha megfelelően készítettük el az alapot, bármilyen sminket is készítünk, az tartós kell hogy maradjon. Ha valaki mégsem érezné elég biztosnak és tartósnak a sminket, annak azt tanácsolja, szerezzen be sminkfixálót és azzal fújja le az arcát, amikor elkészült.