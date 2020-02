Utazás minimál buget-ből? Lehetséges!

A szabadságunkat szeretjük utazással tölteni. A nyári pihenésünkre már jó előre megtervezzük az utat, kiválasztjuk az úticélt, megkeressük a legjobb repjegy és szállás ajánlatot, drukkolunk, hogy jó idő legyen, majd élvezzük a pihenést. Vannak viszont, akik kimondottan a kalandot keresik, és a low budget utazásra hajtanak.

Az emberek nagy része a biztonságra megy, előre gondolkodik, tervez. Van, aki már januárban lefoglalja az augusztusi nyaralást. De mi a helyzet azokkal, akiknek a hobbija az olcsó gyakori utazás? Hogyan tudják kivitelezni a szinte azonnali repülőre szállást, ha horgukra akad egy szuper ajánlat? És hogyan kivitelezhető a low budget utazás?

Villámdöntés

Akinek hobbija az utazás, az a tervezésnél nem a célállomást és a dátumot választja ki először, hanem az olcsó közlekedési lehetőségekről tájékozódik. Lehet fix áron olyan vonatjegyet vásárolni, mely Európa összes útvonalán érvényes. A fapados repülőjáratoknál is érdemes körbenézni. Régebben előfordult, hogy rendszerhiba miatt egy-két euróért hozzá lehetett jutni repjegyekhez, de manapság ha ilyen fordul elő, a légitársaságok a foglalást visszamondják.

Ha a hobbi utazók a repülés mellett voksolnak, akkor először a repjegy értékesítő weboldalakon megnézik, hogy az elkövetkező három hónapon belül melyik járat az, ahova szuper olcsón hozzájuthatnak a jegyhez. A foglalással együtt kiderül a következő ország, ahova ellátogatnak.

A részletekre is figyelni kell

Akinek a low budget utazás a szenvedélye, az a részletekre is maximálisan figyel. A pénztárcabarát utazásba nem fér bele a drága szállodai szoba, ilyenkor a hostel jön szóba. Ezek olcsók, de egy-két éjszakára tökéletesen megfelelnek. Az étkezéseket is igyekeznek, minimál budge-ből megoldani. Nem a turisták által kedvelt vagy helyi látványossághoz közeli éttermekbe mennek, hanem eldugottabbat keresnek, olyat, melybe a helyi lakosok is szívesen mennek. Ott általában olcsó, de ízletes ételeket fogyaszthatunk. Illetve gazdaságos megoldás egy hipermarketben feltankolni egy kis keksszel, péksütivel, flakonos vízzel.

A városi közlekedésben főleg a tömegközlekedés és a gyaloglás a kifizetődő és így biztos mindenhova eljutunk, és nyugodt tempóban lehet végignézni mindent, amit mi szeretnénk.

Ami még sokba kerül, az a transzfer költsége, de ha ügyes az ember, akkor a reptéri parkolásért nem kell fizetni. Kényelmes és ingyenes a kijutás Ferihegyre saját járgánnyal, ha barát vagy rokon ül a volánnál, az autó a terminál parkolóban megáll, utasa csak kiugrik és a parkolójegy megváltásától számított 5 percen belül a kocsi már ott sincs. Csak érkezik és távozik.

Hogyan lehetséges ez?

Hogyan lehetséges, hogy valaki csapot-papot ott hagyva utazzon el, akár már másnap, ha álmai útjára aznapra van olcsó repülőjegy? Olyanok tudják megoldani, akik munkája nem helyszínhez vagy időhöz kötött. Ők olyan életformát élnek, amikor a munkájukat magukkal viszik, bárhova. Személyes jelenlétet nem igénylő munkakörük van. Őket nevezik digitális nomádoknak. Általában ezek a munkakörök az online marketing, programozás vagy design szakmáknál fordul elő. Ha valaki ezt az életstílust szeretné választani, gondolja át, hogy az ő időbeosztása igazodik-e ehhez a léthez. Ha nem, akkor fontos, hogy olyan szakmát tanuljon, aminél ez a lét megoldható. Időbe telik, de megéri!