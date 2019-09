Valóságos bulihangulat uralkodik az órákon, mert ez a zumba

Nemcsak edzés, hanem igazán jó buli is a zumba. Az órákon mindenki mosolyog, könnyű így megszeretni a mozgást. Sem a kor, sem az edzettségi szint nem lehet akadály. Egy szombathelyi zumbaoktatóval beszélgettünk.

A zumba Kolumbiából származó, könnyen elsajátítható, latin ritmusokra épülő tánc, amelyre fitneszprogram is épül. A mozdulatok az aerobik és különböző táncok lépéseiből tevődnek össze.

Még az interjú kezdete előtt kiderült: tényleg az örömről szólnak ezek az órák. A kezdés előtt már mosolygó gyerekek gyülekeztek a Neumann-iskola tornatermében. – A zumba mindenkié – mondta Horváth Ádám oktató. – A gyerektől az idősekig mindenki gyakorolhatja. Sőt létezik aqua zumba (amit a vízben kell végezni) és a kerekesszékesek is találhatnak külön nekik szóló órát.

– Amellett, hogy a fizikai erőnlétünket növeljük, pozitív életenergiával is feltölt. Nagyon motiváló latin-amerikai ritmusokhoz könnyen követhető mozdulatsorok társulnak. Ezáltal az ember sikerélménnyel és jókedvvel távozik az órákról. Ez szinte lelki táplálék, a zene és a hangulat is nagyon érzelmes és energikus – tette hozzá. – A felnőtteknek ajánlott óra általában 60 perc kardiójellegű mozgás. Egy kis bemelegítés után 10-12 mini koreográfiát adnak elő. Nem kell leállni, betanulni, hanem a résztvevők az oktatót követik, ő mutatja a mozdulatot, így megmarad a folyamatos mozgás és a partihangulat is – fogalmazott Horváth Ádám.

A gyerekórák nagyon sok játékot tartalmaznak, csak két-három koreográfiát vesznek, és ezeket előtte meg is tanítják a kicsiknek. Ez is egyórás foglalkozás, de zeneileg is jobban alkalmazkodik a legfiatalabbak ízléséhez. Az alapvető cél pedig az, hogy minél hamarabb megszeressék a mozgást, az egészséges életmódra is nevel ez a sport. Akit ugyanis még általános iskolában „elkap a hév”, az később is szívesen mozog. Az időseknek szóló órákat a hatvan év felettieknek ajánlják. Alacsonyabb intenzitású a mozgás, a tempó is visszafogottabb, és egyáltalán nincs benne ugrás, nem rugaszkodnak el a talajtól a koreográfiák során. A zenei világ is ezt követi az órákon.

A zumba tehát tényleg mindenkié, bárki megtalálhatja a számára megfelelő órát és az oktatót. Egyre inkább elterjedtebb ez a sport, rengeteg lehetőség közül választhatunk.

Az órák nem épülnek egymásra, bármikor lehet csatlakozni. Minden alkalommal vannak új és régi koreográfiák is, aki az első alkalommal látogat el zumbázni, az sincs hátrányban, nem fogja magát feszélyezve érezni. Egy kis idő után pedig mindenki teljesen rá tud hangolódni erre a sportra. Horváth Ádám azt javasolja, az első zumbaórán három dologra próbáljunk gondolni: tetszik-e a zene, jó-e a hangulat, és elégedettek vagyunk-e az oktató stílusával. Ha mindhárom kérdésre igen a válasz, akkor jó helyen járunk. Minden más – a nagyobb állóképesség, a fejlődés vagy a koreográfiák jobb lekövetése – később jön magától.

Az edzettségi szint sem jelenthet problémát, ugyanazon az órán táncolnak a profi sportolók és a kezdők, akik évek óta nem mozogtak szinte semmit. A mozdulatsorokat ugyanis mindenki a neki megfelelő intenzitással végezheti. Persze ha fejlődni szeretnénk, azért ne üljünk le edzés közben – javasolja az oktató –, de nyugodtan visszavehetünk kicsit a tempóból, ha már nem esik jól.

A koreográfiák is úgy épülnek fel, hogy van gyorsabb és lassabb dallam is, így mindenki megtalálhatja a neki megfelelő stílust. Az is, aki az energikus számokat – és az is, aki a lágyabb ritmusokat kedveli.

A zumba itthon még mindig női sportnak számít, de külföldön már mindkét nem szinte azonos arányban képviselteti magát. Horváth Ádám reméli, hogy itthon is egyre több férfi fedezi majd fel ezt a mozgásformát.

Sokan barátokat is találnak a zumbának köszönhetően, az órákon senki nem nézi ki a másikat. Ez egy igazán jó szórakozás, nem egy kötelező edzés érzetét kelti, így mindenkinek érdemes lehet legalább egyszer kipróbálni. Mert – ahogyan már mondtuk is – a zumba mindenkié.