Változtatásokkal a pazarlás ellen

Néhány apró trükkel sokat tehetünk a környezetünkért, és még a számláinkon is spórolhatunk – írja a BBC.

A háztartási gépek közül a mosó- és a szárítógép rengeteg energiát fogyaszt. Ezért úgy csökkenthetjük az áramszámlát, ha a mosógépet csak akkor indítjuk el, amikor már teljesen fel tudjuk tölteni ruhákkal. A mai mosóporok pedig a legtöbb esetben ugyanolyan hatásosak már az alacsony hőmérsékletű programoknál is – ezzel is energiát és pénzt takaríthatunk meg. A szárítógépet is csak akkor használjuk, ha feltétlenül szükséges. A másik nagy áramfogyasztó a fagyasztó. Ha tehetjük, válasszunk energiahatékony készüléket, ezzel nagyon sokat spórolhatunk. Az ajtók tömítését pedig ellenőrizzük rendszeresen. Ha ki- vagy bepakolunk a gépbe, mindig csak rövid időre nyissuk ki az ajtaját. Ügyeljünk a jegesedésre, rendszeresen olvasszuk le. Arra is figyeljünk, hogy olyan helyre tegyük a fagyasztót, amely távol van más készülékektől, például a sütőtől.

Az energiatakarékosság ér­dekében állítsuk a melegvíz-termosztátot 60 Celsius-­fokra, így is elég meleg lesz a víz. Fürdés helyett pedig inkább zuhanyozzunk. Bár egy hosszú zuhany több vizet használhat, mint a fürdő, ha csak öt percet áztatjuk magunkat, körülbelül 35 liter vizet használunk el, míg egy átlagos fürdőkád megtöltéséhez 80 literre van szükség.

Nyáron sem kell feltétlenül bekapcsolni a légkondit. Ha nagyon meleg az éjszaka, kapcsoljuk ki az elektromos berendezéseket, ezek ugyanis hőt termelnek, tovább melegítve a szoba levegőjét. A készenléti kijelzők kikapcsolásával is energiát takaríthatunk meg. A villogó vörös LED hosszú távon sok energiát használ.