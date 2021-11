Vasi vizeken – A helyi szabályok és az árak is változnak

A haltakarmányárak és az egyéb járulékos költségek emelkedése miatt jegyáremelésre kényszerül a szövetség, de a gyerekeknek nem kell többet fizetni.

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége őszi elnökségi ülésén tárgyalta meg a helyi horgászrendi változásokat és a jövő évi jegyárakat.

– A jegyárak meghatározásakor az volt a legfontosabb szempont, hogy továbbra is tudjuk teljesíteni az elmúlt években megemelt halasítási tervet. A horgászati igények jelenlegi vagy még magasabb színvonalon történő kiszolgálása a legfontosabb számunkra, még akkor is, ha ez 12–19 százalékos területi jegyáremeléssel jár, jegytípustól függően. Mi örülnénk a legjobban, ha nem kellene a jegyek árát emelnünk, de ez most elkerülhetetlenné vált. A 2022-es területi jegyeinkkel megtartható halak mennyisége és a horgászható vízterületek száma alapján a jegyáraink még az emelést követően is az egyik legkedvezőbb árfekvésűek maradnak regionális és országos összehasonlításban is – mondta Puskás Norbert ügyvezető elnök.

A MOHOSZ egységes szövetségi hozzájárulás – tíz év után – kétezer forintról háromezer forintra emelkedik. A szövetség legkeresettebb jegytípusa, az éves Vas megyei felnőtt területi engedély ára 43 500 forintról 51 500 forintra, míg a „3 tó+folyóvizek jegy” 38 500- ról 45 000 forintra változik. A gyermekek részére kiadott napi és éves területi jegyek – az országos irányelvekkel összhangban – nem emelkednek.

Pozitív változás, hogy a felnőtt éves „1”-es területi jegyek megvásárlása után korábban előírt közösségi munka ellátási díjának fizetési kötelezettsége 2022. január 1-jétől megszűnik, és az új megemelt területi jegyek árai már ezt a díjat is tartalmazzák. Ez a díjtétel egyesülettől függően egyébként évi 2–4 ezer forint között mozgott. A szövetség ismét megtartja hagyományos éves területi jegyakcióját: aki 2022. január 31-éig vált éves engedélyt, az 2500 forint kedvezménnyel tudja kiváltani új horgászjegyét. A területi jegyek továbbra is megvásárolhatók SZÉP-kártyával, ráadásul 2022. szeptember 30-áig a kártya bármelyik zsebe használható. A szövetség egyik kiemelt feladata a vasi területi jegyet váltó pecások horgászvizeinek halasítása és a vízpartok környezetének rendben tartása. A halászati ágazatban átlagosan 40-45 százalék körüli a takarmánydrágulás idén, miközben a haltermelési költségek 40-42 százalékát éppen a takarmányozás teszi ki.

A szállítási és emberi erőforrás költségei is emelkedtek 10-15 százalékkal, és jövőre hasonló tendenciák várhatók. A halak szállítása, etetése és őrzése jelentős üzemanyag- felhasználással jár, márpedig az elmúlt egy évben jelentősen nőttek az üzemanyag árak is. Az idei és jövő évi halárak emelkedése összességében együtt sajnos várhatóan elérik a 40-50 százalék körüli mértéket a 2020-as árakhoz képest. És ha mindez nem lenne elég, a tógazdasági haltermelés borzalmas évet tudhat maga mögött, mert a hideg, csapadékszegény tavasz, majd az elhúzódó nyári aszály is csökkentette a termelési kapacitásokat, így a halhiány is nehezíti a beszerzést, aminek szintén árfelhajtó hatása van. A vasi horgászszövetség évente 60-70 millió forintot költ a horgászvizek halasítására, ha a mennyiséget tartani szeretnék, akkor az előbbiekben felsoroltak miatt legalább 20-25 millió forinttal növekednek majd a szövetség költségei.

A január 1-jétől életbe lépő horgászrend csak kisebb pontosításokat tartalmaz, mint például, hogy a gyárilag három darab horoggal szerelt műcsalik használata engedélyezett lesz. Jövőre horgászati kezelésbe kerül a Celldömölki Park-tó, melyet a többi „Fogd meg és engedd el” típusú sporthorgásztóhoz hasonló szabályokkal lehet majd látogatni.

