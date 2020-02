Vigyázz, kész…. félmaraton! – Legyen göröngyös, vagy aszfaltos az út, megéri!

Akadnak futók, akik nem aludtak téli álmot, velük eddig is találkozhattunk úton-útfélen, a földút kellős közepén, erdőn-mezőn. Azonban vannak olyanok, akik a téli pihenés után most szoknak vissza a futócipőkbe vagy csak most ismerkednek a sporttal, de már nagy vágyakat dédelgetnek. Elkezdték meghirdetni a félmaraton, maraton versenyeket amire sokan jelentkeznek, bár nem mind tudják, milyen nagy erőfeszítésbe vágják a tüdejüket…

A felkészülést igenis el lehet időben kezdeni, kérdéseinkkel pedig Pátkai Attilához, a Szombathelyi Futóklub facebook csoport vezetőjéhez, a Szombathelyi Futóklub Szabadidősport Egyesületének elnökéhez, BSI Szombathelyi Futónagykövetéhez fordultunk.

Egy átlagos embernek, kicsit sportosabb múlttal a háta mögött mennyi idő lehet felkészülni egy félmaratonra?

Szerintem a 3-4 hónap lenne az, ami alatt valaki kényelmesen fel tudna készülni egy félmaratoni távra. Azonban, ha a „nulláról” indul valaki, akkor több időre van szüksége, akár 6-9 hónap vagy még annál is több kellhet.

Mit tehet az, aki elhatározta, hogy felkészül egy félmaratoni távra, esetleg egy adott versenyre?

Kezdjen el futni, lehetőleg gyakran.

A különböző versenyekre szoktak készíteni hetekre lebontott edzéstervet. Azokat is lehet követni, akár személyre szabni is. A „felfuttató” edzésben fontos a fokozatosság. Az illető kezdjen rövidebb távval, fokozatosan növelje azt. Hét közben fusson háromszor rövidebb távot, erre tökéletesen alkalmasak a pályaedzéseink is. Nálunk a 3 kilométeres bemelegítés után 7-8 kilométer váltott tempójú futás következik. Hétvégén pedig menjen el egy hosszabb távra, majd pihenjen.

Az edzés mikrociklusokból épül fel: két-három hétig folyamatos, fokozatos fejlesztés van. A negyedik hét a pihenő fázis, amikor körülbelül háromnegyedére csökkentjük a terhelést. Majd ezután ismét onnan folytatjuk, ahol abbahagytuk.

Ha valaki hetente háromszor fut és alkalmanként már megcsinálja a 10-15 kilométert, összesen a 30-40 kilométert, akkor számára nem fog problémát okozni a félmaratoni táv egy verseny során sem.

A futás mellett milyen sportok segítenek még a felkészülésben?

Az úszás is jó, van aki cross-fitre jár, vagy más teremben végzendő gyakorlatot csinál, ami a „core izmokat”, vagyis a gerinc melletti vázizmokat erősíti, ezzel fejlődik a tartása is. Nem kell edzőterembe járni, interneten rengeteg olyan erőnléti, plank jellegű gyakorlat található, amit otthon is el lehet végezni.

A folyadékpótlás fontos, de nem mindenki szeret kisebb-nagyobb flakonokkal futni indulni, nekik mit tanácsolsz?

Aki futni indul, városban, vagy azon kívül mindenképp vigyen magával telefont, bármi történhet. De a telefon nem csak erre jó, hanem van egy ingyenes applikáció, a Közkutak, amin feltüntetik az összes közkutat, ivókutat. Általában a tipikus kék kutakra kell gondolni, amik a temető közelében is megtalálhatóak. Az is jó, ha valaki vendéglátóhelyen áll meg frissíteni. Tervezzék meg úgy az utat, hogy legyen közben egy presszó, vagy kisbolt, ahol vehetnek valamit.

Ahhoz, hogy valaki ne szenvedésként élje meg a félmaratont, milyen tempóra kellene feltornáznia magát?

A 6 perc/kilométer félmaraton, maraton esetében is az, amire be kellene állni. Így egy félmaraton 2 óra 6 perc alatt teljesíthető. Valamint egy átlagember is meg tudja csinálni a maratont 4 és fél óra alatt. Persze lehet, hogy közbejön valami, valaki rosszul alszik futás előtt. Vagy épp erősebb tempót diktált az elején, mert nem számolt a tűző nappal, de még ezzel is jó eredmények érhetőek el.

Akadnak olyanok, akiknek a pipa számít, vagyis az, hogy meglegyen egy táv és azt tuják mondani, ők megcsinálták?

Persze vannak ilyenek is, most valamiért ebbe az irányba megy a világ, de szerencsére még nincsenek sokan, vagy lemorzsolódnak. Ők nem készülnek fel rendesen, nem tanulják meg élvezni a futást, nem is az a céljuk. Ezért lehet, hogy az első rendezvényen lefutott félmaraton nem hagy jó nyomot az életükben. Ismerek olyat, aki arra vágyott, hogy teljesítsen egy távot és utána majdnem depressziós lett, mert bár elérte a célját, egyáltalán nem élvezte, sőt negatív élményként él benne.

Akik még nem vettek részt egy szervezett eseményen, nem tudják, miért éri meg kifizetni egy nagyobb összeget, ha ugyanazt a távot, ugyanazon a helyen ő is le tudja futni egyedül.

Érthető a hozzáállás, nálunk is vannak futók, akik velünk, egy hétvégén teljesítették először a félmaratoni távot mégis az első versenyen lefutott félmaratont. Ezek a versenyek olyan közösségi élményt adnak, ami nem hasonlítható össze mással.

A tömeg magával ragadja az embert, jobb időt fut, mintha egyedül körözne valahol, ráadásul már egyre több és szebb helyen rendeznek eseményeket. Például nincs még egy olyan táj, mint az Őrség, ahol több, hosszabb távon is lehet futni. Vagy például amikor Zalaegerszegen, pontosabban a város felett lehet futni. Ahogy egy futó mondta, olyan, mintha egy lavór peremén haladna az út. A dombokon folyamatosan fel-le kell menni, a város pedig elterül az ember lába alatt. Már van olyan különleges félmaraton is, amikor a nap első sugara a Balaton parton éri a futót.

Ha már rendezvényekről esett szó, akkor az általatok rendezett maratonról mit lehet tudni?

A Savaria félmaraton eredetileg tavasszal lenne, de most ősszel rendezzük meg, amiben segítenek nekünk a Káldi Természetjáró és Tájékozódási Futó Sportegyesület. Szeretnénk egy kicsit változtatni rajta, hogy a futók még jobban élvezzék. Amint pontosabb információk lesznek, jelentkezni fogunk.