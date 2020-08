Visszafogott smink a nagy napra

Az enyhítéseknek hála a nyár második felében beindult az esküvőszezon. A menyasszonynak, valamint a násznép egyes női tagjainak nagy fejtörést okoz kiválasztani, milyen ruhában és sminkben jelenjenek meg a nagy napon. Ami a sminket illeti: a menyasszonyok többsége a visszafogottabb alkalmi sminkeket kedveli, de a vendégek természetesen már hajlamosabbak bevállalni a merészebb vonalat is.

Zubrits Eszter kozmetikusnak ugyancsak az a meggyőződése, hogy a menyasszonyi smink nem arról szól, hogy minél feltűnőbb legyen. Viszszafogottságát a rózsaszínes, bézses, pezsgős árnyalatok adják jellemzően – eddigi munkái során vendégei is ezeket kérték tőle.

Ezzel szemben nem tartja elképzelhetetlennek, hogy egyszer majd egy erősebb menyasszonyi sminket készítsen – úgy gondolja, a legfontosabb az, hogy mindenki megtalálja az egyéniségéhez leginkább passzoló kinézetet. Hiszen ha valaki olyasmit erőltet magára, amit nem tud viselni, nem érzi jól magát benne, az nem a szépség és magabiztosság látszatát fogja kelteni, hanem éppen annak az ellenkezőjét.

Azt is megfi gyelte, hogy sok menyasszony kéri: az esküvői dekoráció színei valamilyen arányban megjelenjenek a sminkjében is.

A kozmetikus tapasztalja, hogy egyre többen keresnek sminkjükhöz inspirációt az interneten. De nem árt az óvatosság:

– Azt kell elfogadnia mindenkinek, hogy hiába tetszik az embernek képen egy bizonyos fajta szemsmink, az egy bizonyos szemformához áll jól, és nem biztos, hogy ahhoz is passzol, aki kiválasztotta – fejti ki.

Az ajkakon is jellemzően a natúr árnyalatokat részesítik előnyben a házasulandó hölgyek. Egyrészt egy hangsúlyosabb szemhez kevés esetben áll jól egy erősebb rúzs, másrészt praktikussági szempontból is jobb választás lehet a natúr árnyalat. A nagy nap folyamán nem biztos, hogy jut ideje a menyasszonynak arra, hogy újraszínezze az ajkait – az ilyen rúzsok esetében ez nem probléma, sokkal kevésbé látszik meg, ha elkenődnek, lekopnak.

Persze mint minden smink, a menyasszonyi esetében is szeretnénk, hogy az tartósan, akár egész nap megmaradjon. Eszter szerint a tartós sminkhez elengedhetetlen a jó alap. Ennek elérése érdekében az alapozó alá feltesz egy rétegnyi sminkbázist. Sokan esküsznek a sminkfi xáló spray-kre. Fontos kitapasztalni az alapozónk tartósságának idejét is, esküvőre érdemes olyat választani, ami nem „csúszik el” egy-két óra alatt az arcon. Nem elhanyagolható szempont, hogy a bőr állagának megfelelőt válasszunk.

Ami a szempillákat illeti: sokan, akik a hétköznapokon ezt nem tennék meg, életük nagy napjára mégis bevállalják, hogy műszempillát építtetnek. Az épített műszempilla a kozmetikus szerint sokkal előnyösebb egy menyasszony számára, mint a ragasztott, hiszen utóbbi könnyen elengedhet a hosszú nap során, viselni is kényelmetlenebb. Ennél egygyel jobb a kevésbé látványos tincses műszempilla, de a tartóssága szintén nem az igazi: az első sminklemosásnál lepotyog.

– A vendégek sminkjének csak a képzelet szabhat határt. Aki a hétköznapokon is bevállalósabb, az az esküvőre is megengedhet magának egy feltűnőbb sminket. Ám arra fi – gyelni kell, hogy ne báli sminket készíttessünk magunknak, hiszen a templomba, házasságkötő terembe az kevésbé illik – mondja a kozmetikus. Előszeretettel választanak a ruhához illő sminket a meghívottak – ha nem is teljes egészében olyan színűre festetik a szemhéjukat, mint a ruhájuk, gyakran kérik, hogy annak árnyalatai jelenjenek meg benne.

A trendekkel kapcsolatban sok újdonságról nem lehet beszámolni Eszter szerint. Úgy látja, az esküvői smink esetében viszonylagos állandósságról beszélhetünk. – Évek óta nagy divat a bőr ragyogását fokozó úgynevezett highlight viselése. Úgy gondolom, ez még jó ideig népszerű eleme marad a menyasszonyi sminkeknek is. Évek óta változik azonban a szemöldök formájának a divatja. Ez persze nem csak az esküvői sminkek esetében mondható el – teszi hozzá. Mindent összevetve a legfontosabb, hogy – mint az életünk bármely szegmensében – a sminkelésben is találjuk meg azt, ami egyéniségünkhöz, alkatunkhoz a leginkább illik. Ha ez megvan, és az esemény jellegére is tekintettel vagyunk, szinte biztos, hogy nem hibázhatunk. A színek játéka pedig már tényleg csak az egyéniségünkre, az ízlésünkre van bízva.