Így varázsolhatjuk ősszel is meghitté a lakást

Most, hogy az időjárás is utolérte a hónapokat, itt az ideje, hogy hangulatos kuckóvá varázsoljuk az otthonunkat, ahová jó behúzódni a kinti hideg elől.

A csalad.hu összegyűjtött néhány ötletet a kellemes otthoni időtöltéshez.

1. Kézműves kis kezek

Teázni, forró kakaót kortyolgatni a hideg délutánokon, estéken szinte minden felnőtt és gyerek egyaránt szeret. Kiváltképp, ha saját készítésű bögréből fogyaszthatjuk a finom italokat. Csupán néhány világos és egyszínű ivóalkalmatosság és speciális festék kell az egyedi bögrék elkészítéséhez. Választhatunk porcelánfestéket vagy filctollat is. Ha festékkel dolgozunk, akkor befesthetjük a legkisebbek kezét, majd kézlenyomatot készíthetünk a felületre. A nagyobb gyerekek maguk rajzolhatnak a filctollal, a család minden tagja elkészítheti így saját darabját. A száradási folyamat 3 nap, de lerövidíthetjük, ha fél órára 100 fokos sütőbe tesszük a megfestett bögréket.

2. Ki kér teát?

Amikor megkérdeztem a lányomat, mi az, amit a legjobban szeret az őszben, ezt válaszolta: amikor apa megkérdezi este, milyen teát kérek. Nálunk ugyanis mire beköszöntenek a hideg esték, addigra a teásdobozokat is feltöltjük finomabbnál finomabb teafüvekkel. Nem mindegy azonban az sem, milyen dobozokba kerülnek a teák! Ha nem szeretnénk vagyonokat költeni a dekoratív tartókra, akkor érdemes betérni egy hobbiboltba, és beszerezni fa vagy fém dobozokat, színes festékeket, esetleg különleges szalvétákat és ragasztót, ha dekupázs technikával dolgoznánk. A többi már a fantáziánkra van bízva, milyen stílusú és színű teásdoboz mutatna jól a konyhánkban. A szépen kidekorált teásdobozok otthonunk tökéletes őszi dekorelemei lehetnek.

3. Levelek a házban

A nagy őszi sétákból a gyermekek előszeretettel térnek haza szebbnél szebb levelekkel. Ne hagyjuk őket kárba veszni! Számtalan módon felhasználhatjuk a leveleket egy-két napos préselés után. Fessük át őket áttetsző vagy akár színes csillogó lakkal! Száradás után koszorú formára ragasztva máris kész az őszi kopogtató, felfűzve pedig felakaszthatjuk a függönyrudakra, de akár le is lógathatjuk a levélfüzért. Ha mosható a falfestékünk, fessünk be különböző formájú leveleket egymással harmonizáló színűekre, majd készítsünk lenyomatokat a falfelületre. A kevésbé bevállalósak készíthetnek a gyerekek segítségével levélmintás képeket.

4. Teremtsünk meghitt hangulatot!

A hideg napok alapkellékei a pihe-puha plédek és a nagyméretű díszpárnák. Önmagában a hanyagul leterített meleg színű plédek látványa is meghittebbé teszi az otthonunkat. Érdemes a fényekkel is játszani! Ne legyenek élesen bántó fények a lakószobákban, azokat tartogassuk a konyhába és a fürdőszobába. Fontos, hogy többféle intenzitású fényforrás legyen egy helyiségben. Igazán barátságos hangulatot érhetünk el, ha több kislámpa világít egyszerre, és hanyagoljuk a csillár használatát. Nincs is jobb, mint meleg fényeknél, puha takaróba burkolózva beszélgetni esténként a családdal a nappaliban!