Íme, néhány tipp a tökéletes családi nyaraláshoz!

A szünidő közeledtével egyre több család tervezi már a közös nyaralást, amely az örömteli élmények és felhőtlen kikapcsolódás időszaka. Az alábbiakban mutatunk néhány szempontot: mire figyeljünk, hogy mindenki számára élvezetes legyen a családi nyaralás.

Tervezzünk közösen

Vonjuk be az egész családot a tervezésbe, beszéljük meg, hova megyünk, mi mindent fogunk csinálni! Jó módszer, ha elsőként mindenki összeírja, mire vágyik a nyaralás alatt, aztán egy asztalhoz ülve egyeztetjük az igényeket. Gondoljuk át, mi az, ami belefér, hol kell kompromisszumokat kötni, aztán véglegesítsük a tervet. Így mindenki sajátjának érezheti majd a nyaralást!

Programok mindenkinek

Már a tervezéskor látni fogjuk, hogy érdemes olyan helyet választani, ahol sokféle programlehetőség közül lehet választani, és az energiabomba gyerkőc éppúgy megtalálja a neki való időtöltést, mint az elvonulásra vágyó kamasz. A hazai szállodákban jelenleg az akadálypálya-verseny és a vízitorna vezetik a képzeletbeli toplistát, de a kifejezetten kisebbeknek szóló spa programokat is imádják a gyermekek. Fontos ugyanakkor, hogy figyeljünk a felnőttek igényeire is. Jól jöhet, ha vannak csendes helyek, ahol kikapcsolhatunk: a medencék mellett található baldachinos ágyak például tökéletesek arra, hogy rajtuk heverészve belefeledkezzünk egy könyvbe, vagy relaxáljunk egy kicsit. Az pedig külön előny, ha mindeközben az egész család egészségére is odafigyelnek – például olyan programokkal, amelyek célja, hogy a fiatalabbakat is bevezessék a wellness világába, és egészségtudatosságra neveljék őket.

Válasszunk időjárásbiztos megoldást

Kevés dolog tudja jobban elrontani a nyaralást, mint egy rosszkor érkező hidegfront vagy esős hét, amikor kénytelenek vagyunk visszapakolni a bőröndbe a fürdőruhákat és a naptejet. Szinte mindenkivel előfordult már, hogy az égiek nem voltak kegyesek hozzájuk, és naphosszat csak egymást érték a zivatarok, a család pedig a négy fal közé szorult. Hogy ezt elkerüljük, ajánlatos már az üdülés tervezésekor is figyelembe venni, hogy a nyári időjárás olykor bizony kiszámíthatatlan, és olyan úti célt választani, ahol nem jelent gondot az sem, ha éppen rossz az idő. Életmentőek tudnak lenni ilyenkor a belső medencék és a házon belüli programok. Így még az sem fogja kedvünket szegni, ha egész nap esik!

Kezeljük rugalmasan a szabályokat

Ha vannak is év közben kialakított szabályok, javasoljuk, hogy ilyenkor legyünk engedékenyebbek. Legyen a nyaralás egy olyan különleges „időzóna”, amelyikben nem minden olyan merev, mint a hétköznapokban. Engedjük el magunkat, és a gyerkőcöknek is legyen lehetőségük különleges dolgokat kipróbálni. Ehhez persze olyan helyet érdemes választani, ahol sokféle programot kínálnak, van külön játszóház, és gyermek-csalogató aktivitások, például bowling parti, gyurmázás és egyéb kreatív foglalkozások. Ezek nemcsak a fiatalok testi, hanem szellemi energiáit is kellőképpen lekötik majd, ami nyaraláskor sem utolsó szempont. Ha pedig nekünk éppen egy kozmetikai kezeléshez vagy hűsítő nyári masszázshoz van kedvünk, akkor nyugodtan lepjük meg magunkat vele, hiszen megérdemeljük!

Használjuk ki a közösen töltött időt

Nagyszerű persze, ha fantasztikus programokat szervezünk a gyermekeinknek a nyaralás alatt, de ne felejtsük el, hogy ez az évnek az egyik olyan időszaka, amikor végre együtt a család. Ezért mindenképpen szakítsunk időt arra is, hogy legyenek olyan élmények, amelyekben együtt veszünk részt. A lehetőségek itt is sokfélék: egy felmérés szerint a wellness hotelek apa-fia programjai közül a kalandpark, az állatsimogató és a huszárképző a sláger, az anya-lánya lehetőségek közül pedig a páros kozmetikai kezeléseket imádják a legjobban. Az ilyen közösen eltöltött idő nagyszerűen összehozza a családokat, és a jól szervezett, közös nyaralás a harmonikus, kiegyensúlyozott családi élethez is hozzájárul.