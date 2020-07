Júliusban is szüretelik a levendulát

Már szedhető a levendula Pannonhalmán – írja a Magyar Nemzet. A levendulavirágzás időpontjához igazított Pannonhalmi Levendulanapok nemcsak a főapátság ezeréves gyógyászati hagyományaira alapozott program, de az országosan egyedülálló hely különleges színfolt hazánk levendulás helyszíneinek sorában. A növényt vasárnapig lehet szüretelni Győr-Moson-Sopron megyében, a Pannonhalmi járás székhelyén lévő bencés apátság területén.

Bükkszentkeresztesen is ezen a hétvégén lesz a hagyományos esemény „Gyuri bácsi gyógynövénykertjében”. A szervező weboldala szerint július 4-én és 5-én a falu központjában álló Gyógynövényháztól 15 percnyi sétára egy több mint 100-féle növényt felvonultató gyógynövénykertben zajlik majd az illatos szüretelés. Levendulagyűjtés előtt vagy után pedig érdemes felkeresni a meseszép panorámát nyújtó kilátót és ellátogatni a gyógyító kövekhez is a Miskolctól húsz kilométerre nyugatra, a Bükk-vidék területén fekvő településen.

Július 11-én lesz Tápiószecsőn, a Lázók-birtokon a III. Szecsői Levendula Szüret. Ahogy a szervezők írják, „hatalmassá nőve hozzák levendulabokraink a bimbókat”. A szüretet az idén a vírus miatti bizonytalanság okán hirdették meg a szokásosnál későbbi időpontra, arról viszont már meggyőződtek, hogy a védelmi intézkedések megtartásával újra megoldható a közös levendulaszüret – többek között, ha a szüretelők egymás között megfelelő távolságot tudnak tartani.

Sokoldalú növény

A levendula az utóbbi években hatalmas népszerűségnek örvend, ami nem csoda, hiszen rengeteg felhasználási formáját ismerjük. Gyógyhatása nyugtató, fertőtlenítő, baktériumölő, használjuk migrén ellen és gyomorgörcs esetén. Lehet készíteni belőle fagylaltot, szörpöt, süteményeket, jellegzetes illata pedig a molyok mellett a szúnyogokat és a legyeket is távol tartja. A levendulát törni vagy tépni nem szabad, a bükkszentkeresztesi Gyuri bácsi és a szervezők kérése is az, hogy a szüretelők szakszerűen vágják le a levendulát, hogy jövőre is teremjen, ne sérüljön a növény. Ennek módját megmutatják a helyszínen.