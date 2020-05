Készülődik a Balatonra a gyermekmentő szolgálat

Arról, hogy idén is lesz-e kihelyezett mentőbázis a tónál, az Operatív Törzs hoz majd döntést.

A Magyar Gyermekmentő Alapítvány (MGyA) orvosainak, szakápolóinak ezidőtájt bőven akad dolga a fővárosban is, ahol a felnőtt betegek ellátásában segédkeznek – írja a Magyar Nemzet. A lap kérdésére, hogy idén is lesz-e kihelyezett balatonlellei mentőbázisa idén is az alapítványnak, a szervezet szakmai vezetője, Gesztes Éva doktornő azt válaszolta: ők készülnek rá, de erről majd az Operatív Törzs hoz döntést.

„Tény, hogy egyelőre a gyerekeket sem ajánlatos a Balatonra utaztatni – idén nyáron a gyermektáborok megtartása is kérdéses -, ugyanakkor számolni kell azzal is, hogy a korábban külföldön nyaraló gyerekes családok üdülőhelyet váltanak és a Balatont választják. Így nekünk is a „gyerekek után kell mennünk” – mondta a lapnak a doktornő.

Hozzátette: ha az Operatív Törzs úgy dönt, hogy szükség lesz balatoni gyermekmentő munkára, akkor – amint már 15 éve teszik–, az egyik gyermekmentő-orvosi rohamkocsijukkal június közepén leköltöznek a lellei strand mellett kialakított mentőbázisukra.

A Magyar Nemzet azt is megtudta, hogy idén Balatonfüreden nem készül mobil gyermekmentő-bázis felállítására a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat, mivel az előző években bebizonyosodott, hogy kevés olyan eset van, amely ilyenfajta ellátást igényelne. A lap szerint a rohamkocsi felszereltségű mentőautójuk most szintén a fővárosban lát el úgynevezett transzport feladatot, a kórházak között szállítja a gyerekbetegeket.