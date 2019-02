Két-három évente érdemes szervizbe vinni a hajszárítót

Turmalin, diffúzor, ionizáló, AC motor – ezeket a szavakat csak azok értik, akik beleásták már magukat a hajszárítók rejtelmeibe. Tényleg szükségünk van ilyen speciális dolgokra? Csak áll az ember a polcok előtt, és nézi a harmincféle hajszárítót. Az áruk 5000-től úgy 30 000 forintig terjed. Ez ennyit tud, az többet. Egyáltalán szüksé­gem van erre vagy arra a funkcióra? A kérdés jogos.

A rövid hajúaknak tökéletesen megfelelnek a bárhol beszerezhető darabok, akár még az olcsóbb változatok is. A hosszú hajúak viszont ne spóroljanak, nekik a profi készülékeket ajánlom, mert megbízhatóbbak, és könnyítenek az életükön – mondja általánosságban a Borsnak Zsidró Tamás mesterfodrász.

Ő azt ajánlja, hogy 2–3 évente vigyük el márkaszervizbe vagy szerelőhöz átnézetni a hajszárítónkat, nehogy baj érjen bennünket. Ez­zel megakadályozhatjuk a baleseteket. Így is előfordulhat, hogy a vezeték a csatlakozásnál eltörik, és zárlatos lesz a készülék. Ez ijesztő hanggal vagy kisebb durranással következik be. Természetesen ilyenkor azonnal le kell cserélni a hajszárítót. A másik veszélyforrás az alkatrészek kopása. Ez is zárlatot okozhat.