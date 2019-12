Megelőzheti a bajt a testmozgás

Ősszel-télen hajlamosak vagyunk a megfázásra, s a betegség negatívan hat sportteljesítményünkre is.

Ezt ne hagyja ki! Unod a krumplipürét? Készíts ünnepi salátákat unalmas köretek helyett!

A megfázás, influenza alaposan legyengíti a szervezetünket, és ilyenkor felmerül a kérdés:

Szabad-e betegen edzeni?

– teszi fel kérdést a CsupaSport.

Ha náthásak vagyunk, folyik az orrunk vagy bedugult, akkor nehezebben tudunk levegőt venni, sőt, folyamatosan abba kell hagynunk azt a tevékenységet, amit épp végzünk, hogy elővehessük a papírzsebkendőnket. Ilyenkor kiesünk a ritmusból, és nem is tudunk a gyakorlat pontos kivitelezésre koncentrálni. Tovább romlik a helyzet olyankor, amikor torokgyulladásunk van. A fájdalom szintén elvonja a figyelmünket, és a légzésben is akadályt érzünk, ami a komfortérzetet jelentősen befolyásolja. Ha mindezekhez még köhögés is társul, akkor sok erőkifejtést igénylő gyakorlat szinte lehetetlenné válhat, hiszen a megfeszült test még nagyobb ingerenciát okoz – írja a lap.

Szem előtt kell tartani, hogy a legyengült immunrendszer megbetegedéskor küzd a kórokozókkal, s ha a fizikai terhelést növeljük, akkor nem járulunk hozzá a gyógyuláshoz, sőt, egyre gyengébbnek fogjuk érezni magunkat. Ezért van az, hogy aki betegen súlyt emel, gyakran felkiált elkeseredve:

„Miért nem tudok ma annyi tárcsát a rúdra tenni, mint tegnap? Miért nem megy?”

Hát azért nem, mert a test ilyenkor a gyógyulást helyezi előtérbe, s nem az izommunkát! – hívja fel a figyelmet a portál.

„Ha valakinek akut betegsége van, akkor ne eddzen, és gyógyulás után fokozatosan építse fel az edzésmunkát! Influenza és

súlyosabb vírusfertőzés után mindenképpen pihenjünk pár napot,

s utána is tartsunk mértéket, figyeljünk a lépcsőzetes visszatérésre, nehogy szövődmények alakuljanak ki!„ – közlik dr. Csizmazia Péter ajánlását.

Hozzátette,

ha tüdőgyulladásunk van vagy hőemelkedésünk, lázunk, nyelési nehézségünk, ízületi fájdalmunk, akkor tilos sportolni, s olyankor inkább az ágynyugalomra koncentráljunk!”

A háziorvos elmondta azt is, hogy a mozgásnak rengeteg pozitív élettani hatása van, és ha valaki egészséges életmódot folytat, akkor minden téren ellenállóbb lesz a szervezete, és a téli vírusokat is könnyebben legyőzi.

Továbbmenve: a mozgás az egyik leghatásosabb eszköze annak, hogy távol tartsuk magunktól a betegségeket, hiszen aktivizálja az immunrendszert!

Hatására kitisztulnak a légutak, tápanyagot kapnak a szövetek, javul a keringésük, gyorsabban távozik a sejteknél lévő salakanyag, az antioxidánsszint növekszik, a fehérvérsejtek pedig aktívabban fognak működni. Sőt, a tüdőnk is tisztul az intenzív mozgás hatására.

Ha valaki rendszeresen mozog – legyen szó túrázásról, kerékpározásról vagy akár gyorsabb tempójú sétáról –, nagyobb eséllyel marad egészséges. Az őszi-téli megfázós időszakban tehát annak is ajánlott valamilyen edzésformát keresnie, aki egyébként jobban szeret a pamlagon heverni. Jól jön ilyenkor egy könnyű kardioedzés, kényelmes futás, kocogás, amit nem érzünk kényszernek, és akár barátainkkal is űzhetjük mint társas programot.

Borítókép: illusztráció