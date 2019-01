Hová tűnik az olaj?

Üdv olajdoktor!

Van egy 2002-es gyártású BMW 318i autóm N42B20A motorral. Megyek vele egy adott kilométert és eltűnik az olaj. Volt olyan aki azt mondta szelepszár szimmering, de akkor rossz lenne a CO-ja, műszakin jó volt a CO. Mi tévő legyek?

Köszönettel: Gergő

Kedves Gergő,

Nem mindegy mennyi az „adott km”. Attól még, mert a műszakin jó volt adott „pillanatban” a CO érték bőven lehet szelepszár szimmering probléma. Olajfogyasztást okozhatja a hengerek kopása / dugattyúgyűrű (olajlehúzó) leragadása vagy egyéb tömítetlenség ami bizonyos üzemi körülmények között jelentkezik csak ezzel olajvesztést okozva.

Ez csupán pár felvetés ami segíthet kitalálni hol a gond, de

javasolom egy korrekt, lelkiismeretes szerviz felkeresését.

A hiba elhárítása azonban igen költséges is lehet ( belevéve a próbálkozásokat is), így akár az is elképzelhető, hogy gazdaságilag jobban megtérül egy olcsóbb de korrekt olajmárkát találni és az autó fenntartási költségeibe beleszámolni a rendszeres olajtöltögetést.

Ha emellett döntene, az egy komoly rizikófaktor is egyben, hiszen bármikor eltűnhet az olaj a motorból ami aztán az egészet tönkreteszi.

A spórolásból tehát könnyen nagy ráfizetés lehet, tehát a korrekt megoldás valószínű egy korrekt motorfelújítás lenne.

Üdv.

Olajdoki