Ne legyen nagyobb szívás az ágyi poloska!

A haon.hu arról ír, hogy az emberiség történetében az ágyi poloska minden időben létező kártevőnek számított. Valószínűleg a Földközi-tenger keleti medencéjéből származik. Eredetileg denevérparazita volt, a barlanglakó emberhez kötődött, és miután a lakások mikroklímája kedvezett az elszaporodásuknak, a városok és a lakások közismert vérszívója lett.

A közönséges ágyi poloska a világ minden éghajlati övén megtalálható, mégis főleg a nagyvárosokban jellemzőbb.

„Környezetünkben számos vérszívó rovar található, viszont a csípésnyomok elhelyezkedése, gyakorisága, alakja és színe sok esetben támpontot adhat a kártevők azonosításában” – hívja fel a figyelmet Czirbik Dávid Róbert, a Civis-Tox Kft. ügyvezetője.

„Az ágyi poloskák leggyakrabban fedetlen bőrfelületről táplálkoznak, és sok esetben fel sem másznak az emberre vérszívás céljából. Ennek megfelelően

Alapvetően éjjel táplálkoznak, nem zümmögnek, mint a szúnyogok, csendben és lassan másznak a kiszemelt áldozathoz. Az embert elsősorban hő- és szén-dioxid-kibocsátása révén találják meg a fejükön található csápok segítségével.

Legszívesebben embervérrel táplálkozik, de tartós éhezés esetén az állatvért sem veti meg. Melegben kétnaponként, hűvösebb időben hetenként szív vért, ami 5-10 percig eltart. Hidegben az éhezést rendkívül sokáig tűri, szobahőmérsékleten táplálék nélkül hónapokig is túlélhet” – hangsúlyozta a szakember.

Az ágyipoloska-fertőzöttség egyetlen egyértelmű bizonyítéka a rovarok észlelhető jelenléte. Másodlagos nyomok lehetnek az apró, fekete, porszemméretű ürüléknyomok, az apró, fehér peték vagy a levedlett kültakarók.

Amennyiben megtörtént a baj, az első és legfontosabb az, hogy beszéljenek a problémáról. Bármennyire nehéz, hiszen senki sem vállalja fel szívesen, hogy otthona ágyi poloskával van fertőzve, de emiatt nem lehet és nem is javasolt a struccpolitikát alkalmazni.

„Minél hamarabb elvégzik az irtást, annál hamarabb nyugodnak meg a kedélyek és szabadulnak meg a kellemetlen betolakodótól. Amennyiben nem jutnak egyezségre, és az érintett szomszéd, akinek a lakása bizonyítottan fertőzi a többit, továbbra is elzárkózik attól, hogy lakásában szakszerű irtás legyen, akkor lehet megtenni a következő lépést, ugyanis rendelet mondja ki, hogy az egészségügyi kártevők elleni védekezésről az épület (beleértve a lakást is) fenntartójának, tulajdonosának gondoskodni kell” – mondta el Czirbik Dávid Róbert.

A jelenleg rendelkezésre álló rovarirtó készítmények alkalmatlanok az ágyi poloska petéinek maradéktalan inaktiválására. Az ágyi poloska petéiből 7–28 napon belül kelnek ki a kicsi poloskák, és az idősebb példányokhoz hasonlóan vérre van szükségük az életben maradáshoz és a fejlődéshez, ezért a később kikelt példányokat ismét irtani kell. Kizárólag az Országos Tisztiorvosi Hivatal (OTH) által engedélyezett készítményeket használhatnak a szakemberek, melyeket a hatóság minden esetben alapos vizsgálatnak vetett alá az engedély kiadása előtt, így csak olyan irtószer lehet forgalomban, amely nem jelent veszélyt sem az emberre, sem más meleg vérű állatra.

Az előkészületek fontosak a sikeres és hatékony irtás miatt, ezért ezeket feltétlenül hajtsuk végre:

Fontos: a fertőzött szobából ne vigyünk ki semmit, mivel könnyen szétszórhatjuk, elfertőzhetjük a többi helyiséget is!

Bizonytalan eredetű tárgyak kockázata

Az ágyi poloska jelenléte hotelekben, szállodákban, apartmanokban sem ritka. Ahol gyakran cserélődnek az emberek, ott nagyobb az esély arra is, hogy egy már fertőzött lakásból a vendéggel a poloska is eljut a többi vendéghez. Közösségekben is össze lehet szedni, akár moziban, színházban, buszon, váróteremben. Használt bútorok, lomtalanításkor kivitt tárgyak, antikváriumban vásárolt könyvek mind fertőzöttek lehetnek. Eredetük bizonytalan, és a leggyakrabban ezeket a tárgyakat nem rovarmentesítik a kereskedők. Az új bútorok is okozhatnak meglepetéseket. Előfordult már, hogy egy új bútor vásárlásával telepedett meg az ágyi poloska: a bútorok szállítása és raktározása közben elképzelhető, hogy poloska kerül a csomagolásba. Egy fertőzött lakásból könnyen átkerülhet az ágyi poloska egy másik lakásba, ez a leggyakrabban a panellakásokra jellemző.