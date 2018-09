Olimpikonok avatták fel az új nyíregyházi jégpályát

Új helyszínt kapott a hazai jégsport.

Átadták Nyíregyháza új, mintegy 500 millió forintból felépített fedett jégpályáját pénteken. Az első jelképes köröket Tóth Ivett műkorcsolyázó, phjongcshangi olimpikon tette meg a vadonatúj jégen.

A sportoló a téli olimpián látott rövidprogramját mutatta be a közönségnek. Jégre lépett az aranyérmet szerzett férfi rövidpályás gyorskorcsolya váltó ötödik tagja, Oláh Bence is, majd birtokba vette a pályát a Szabolcsi Jégsport Egyesület Szabolcsi Sólymok jégkorongcsapata is.

„Nagyon örülök, mert alig vártam már, hogy végre Nyíregyházán is legyen egy pálya és ne csak a futballban, hanem a jégkorongban is legyen már végre egy rendes Debrecen-Nyíregyháza meccs, úgyhogy kedves Nyíregyháza, reszkessetek, mert jövünk!” – fogalmazott az ünnepségen Kósa Lajos, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke, akinek szavait derültség követte.

A politikus ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy hangulatos meccseket fog játszani a két szomszédvár, és – mint mondta – „aki egyszer ráérez a jégkorong ízére, az már a focimeccsen csak unatkozni fog”. Kósa Lajos emlékeztetett, bő egy hete szerezte meg első téli olimpiai aranyérmét Magyarország Phjongcshangban, ennek a világraszóló sikernek azonban rengeteg összetevője van.

„A fiúk csúsztak a jégen, ők nyerték az aranyat, de ehhez óriási háttérmunka és erőfeszítés kellett”

– rögzítette a szövetségi elnök, külön megköszönve a segítséget két „tősgyökeres” nyíregyházinak, Szabó Tünde sportért felelős államtitkárnak és Orendi Mihálynak, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség ügyvezető igazgatójának.

Kósa Lajos a félmilliárd forint értékű beruházásról szólva elmondta, a csarnok tao-támogatással épült meg, az önkormányzat önerejét a kormány segítségével finanszírozták.

Szabó Tünde arról beszélt, hogy Nyíregyháza sportszerető város, a kormány pedig minden támogatást megad ahhoz, hogy az itt élők sportolhassanak. Kovács Ferenc polgármester felidézte, a létesítményre hosszú évtizedek óta várt a megyeszékhely, a tervezést 2016-ban kezdte el az önkormányzat az egyesülettel közösen a helyhatóság saját telkén.

A szezonális jelleggel működő, 1800 négyzetméteres jégpálya fedett, oldalain nyitott létesítmény, amely nyáron is használható lesz különböző rendezvények lebonyolítására.

Borítókép: MTI /Balázs Attila