Olvasóink többsége az arany középutat választotta

Legutóbbi szavazásunk alkalmával azt firtattuk, olvasóink mit szólnak ahhoz, hogy a kormány lazítani kíván az eddigi kijárási korlátozásokon.

A voksolók 5 %-a gondolta úgy, hogy jobb félni, mint megijedni, vagyis ők addig ki nem mennének a házból, amíg a vírus el nem megy.

19% úgy véli, hogy járvány ide vagy oda, ilyen időben már bűn otthon maradni, tehát vissza a természetbe, ahogy a klasszikus franciák gondolták. Meleg van, süt a nap, nyakunkon a nyár, nincs erő, ami a lakásban marasztalná a földi halandót.

Óvatosabban gondolkodik az a 25%, akik úgy vélik, kicsit várni kellett volna még az enyhítésekkel, hiszen a vírus nem ment még el, ott ólálkodik a kertek alatt.

Szavazóink többsége, 51%-a azt mondja, tartsuk be az előírásokat, s akkor hamarosan túl leszünk a járványon, és bevalljuk, nekünk is ez a válasz a legszimpatikusabb. Nem türelmetlenkedni de nem is túlzottan óvatoskodni, tehát az arany középutat választva várni a járvány elköszöntét. Aztán búcsút inteni neki. Lehetőleg örökre.