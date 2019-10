Öt dolog, amit nem tudtál a sütőtökről

Például jó a bőrnek, a gyomornak és a szemnek.

A sütőtök szezonja szerencsére jó hosszú, szeptembertől januárig tart. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, a Mindmegette hozott hozzá egy kis kedvcsinálót.

Népes családból származik

A sütőtök a kabakosok vagy tökfélék családjába tartozik, rokonai a főzőtök, laskatök, cukkini, patisszon, görögdinnye és az uborka is. Nagyjából 90 százaléka víz, húsán és magján kívül a virága is ehető, ami sülve különleges csemegének számít. Termesztési hely szerint legismertebb hazai változatai a nagydobosi, a kiszombori és az óvári sütőtök.

Mexikói indiánok termesztették

Őshazájaként egyes források Észak-Amerikát, mások Közép- és Dél-Amerika trópusi vidékét említik, ahol texasi és mexikói indiánok termesztették ültetvényeiken. Európába a spanyol hódítók hozták, kedvező élettani hatásai ugyanis már régóta ismertek, a szeplő és egyéb bőrhibák kezelésétől kezdve egészen a kígyómarásig kúráltak vele különböző betegségeket. Hazánkban is nagyon régen termelik táplálkozás-élettani értékei miatt, a második világháborút követő szűkös esztendőkben szinte néptápláléknak számított, hiszen olcsó volt és tápláló.

A sütőtök magas karotintartalommal (3,8 mg/100 g), C-vitamin-tartalommal (30 mg/100 g) rendelkezik, ezen felül jelentős kalcium- és foszforforrás. Érdemes fogyasztani kalcium, cink, mangán, réz, vas, foszfor, biotin, niacin, pantoténsav, A, B1, B2, B6 vitaminok és folsav tartalma miatt is.

Fogyasztása szebbé teszi bőrünket, a népi gyógyászatban hashajtóként és béltisztítóként használták. Jótékony hatással van az emésztési problémákra, serkenti a máj működését, segít a szív és koszorúér problémák megelőzésében, fogyasztásával csökkenthető a prosztatabajok és a szürkületi vakság kialakulásának kockázata.

Erre figyeljünk vásárláskor

Amikor vásárlásra kerül a sor, kemény, vastaghúsú, rövid, vastag, de száraz kocsányú tököt válasszunk. Szeletelt töknél vastaghúsú, narancssárga színű, szintén kemény húsú darabokat keressünk. A sütőtök viszonylag igénytelen zöldség, ha elég hideg helyen, például a pincében vagy a kamrában tároljuk, hónapokig is eláll. Ha felbontottuk, becsomagolva a hűtőben még pár napig fogyasztható.

Nem csak sütve jó

Ahogy a neve is mutatja, a leggyakrabban egyszerűen megsütve fogyasztjuk. De krémként is kitűnő. Készíthetjük például úgy, hogy megfőzzük a sós vízben a felkockázott darabjait, majd összeturmixoljuk, kalácsra, kuglófra kenve hidegen és melegen is finom. Remek reggeli vagy uzsonna válhat belőle.

Nem érdemes arról sem elfeledkezni, hogy kiváló leves is készülhet belőle, ezen kívül a répához hasonlóan a sütőtököt is tehetjük süteményekbe, hiszen enyhén édes íze kivalló desszertek alapanyagává teszi. Kuglóf, rétes, torta is készíthető belőle.