Öt étel, ami csökkenti a koleszterinszintet

A magyarok mintegy felének magas a koleszterinszintje, amihez nagyban hozzájárul a helytelen táplálkozás, vagyis a túlzott hús-, tojás- és tejtermékfogyasztás. Most mutatunk öt olyan ételt, amellyel hatékonyan csökkenthetjük az LDH koleszterin szintjét – írja a Család.

Kétféle koleszterint különböztetünk meg, az egyik az érkárosító LDL, a másik az érvédő HDL koleszterin.

Az LDL koleszterinnel az a probléma, hogy lerakódik az érfalakra és feltölti a helytelen életmód miatt kialakult úgynevezett kalcium-lyukakat, ezáltal pedig érszűkületet és érelmeszesedést okoz, ami akár szívinfarktushoz vagy agyvérzéshez is vezethet. Ahhoz, hogy elkerüljük az LDL koleszterin felhalmozódását a szervezetünkben, érdemes az alábbi ételeket rendszeresen fogyasztani.

Zabpehely

Már azzal is sokat tehetünk a koleszterinszintünk csökkentéséért, ha a reggeli hagymás-baconös rántottát egy tál zabpehelykására cseréljük. A zabban található béta-glükán (egyfajta élelmi rost) tulajdonképpen egy sűrű réteggel vonja be a vékonybelet, így gyengíti a koleszterinfelvételt a vérben. Kutatások szerint már napi 3 gramm (1/4 csésze) zab 7 százalékkal csökkenti az LDL-szintet. Ezt megspékelhetjük egy kevés szintén magas rosttartalmú idénygyümölccsel is és kész az egészséges napindító.

Hüvelyesek

A hüvelyesek könnyen felszívódó rostforrások, melyek elősegítik a koleszterinmolekulák kiválasztását, ráadásul sokáig eltelítenek, így a súlyfeleslegünktől is könnyebben megszabadulhatunk. Az olcsó, könnyen beszerezhető bab- és borsófélék további előnye, hogy csökkentik a vérnyomást és nagyon változatosan elkészíthetőek.

Alma

Ez a kissé elfeledett gyümölcs szintén rendkívül hatékony az LDL-koleszterin csökkentésében. Ha minden nap elfogyasztunk két almát, azzal a tanulmányok szerint legalább 10 százalékkal tudjuk mérsékelni a vér koleszterinszintjét. Ezért a hatásért a benne található pektin nevű, vízben oldódó rostanyag a felelős, amely a bélben képes megkötni az epesavakat. Ennek során koleszterin használódik fel, csökken a vérben a jelenlétük, végül távoznak a szervezetből. A jótékony hatásért azonban az alma héját is érdemes elfogyasztani!

Fokhagyma

A kiváló antibakteriális és gombaölő hatású fokhagyma allicin tartalmának köszönhetően kiegyensúlyozza a vérnyomást, csökkenti a vérlemezkék „ragadósságát”, megakadályozza az érelzáródást, lebontja az érfalon felgyülemlett lerakódásokat és mérsékli a triglicerid szintet. Fogyasszunk el napi 2-4 gerezdet belőle!

Halak

Hús helyett együnk több halat! A zsíros halakban (pl. lazacban) található omega-3 zsírsav szintén LDL-szint csökkentő hatású. Bizonyítottan megelőzi a szívrohamot és védi a szívet a szabálytalan szívritmus kialakulásától.