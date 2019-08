Ötletek a kütyümentes vakációhoz

Sajnos sokan természetesnek veszik, amikor az óvodás, iskolás tablettel, telefonnal a kezében élvezi a nyarat, vagy egész nap a TV előtt ül, mondván odakint túl meleg van. Pedig lehet ezt másként is!

A csalad.hu összegyűjtött néhány tippet a digimentes időtöltéshez:

Elő a legóval!

A legózást szinte minden korosztály élvezi az óvodástól a felnőttig. Pakoljuk ki a nappaliba az összes legót, ha nem elegendő a mennyiség, akkor érdemes használtan, ömlesztve beszerezni egy jó nagy dobozzal. Így már alkothat az egész család. Építsünk várost, óvodát vagy iskolát, állatkertet, amit csak szeretnénk! Írjunk fel papírcetlire állatfajok neveit, majd azt kell megépítenünk, amit kihúzunk. Akár versenyezhetünk is!

A társas sosem megy ki a divatból!

Még a legkisebbeknek szóló társasjáték is szórakoztató az idősebb korosztály számára is. Amellett, hogy a társasjáték rendkívül jól fejleszti a gyermek szociális és értelmi képességeit, hihetetlen módon képes összekovácsolni a családot! Lehet külön ebéd utáni, vagy esti program a nagyobb gyermekkel, amikor a kistesó alszik.

Készítsünk könyvet!

Jó esetben a szülők olvasnak meséket a kicsiknek. Nagyszerű családi program, ha közösen találunk ki a gyerekekkel egy történetet, amit közben együtt le is rajzolunk, a kisebbek pedig kiszínezhetik. Akár napokig tartó elfoglaltság is lehet a mesekönyvkészítés, ráadásul az így készült családi mese egy életre szóló emlék lehet.

„Süssünk, süssünk valamit…”

Sokkal szórakoztatóbb a főzés mindenki számára, ha az apróságokat is bevonjuk az étel elkészítésébe. Az már csak plusz jótékony hatás, hogy az így készült ebédet sokkal szívesebben megeszik még a válogatós gyerekek is. Uzsonnára vagy vendégek fogadására is készíthetünk finom sütiket a kicsikkel.

Piknikre fel!

Egész napos elfoglaltság a gyerekekkel, ha a szabadban uzsonnázunk. A lényeg, hogy minden folyamatba vonjuk be a gyerekeket! Már reggel tervezzük meg a menüt, rajzoljuk meg a bevásárlólistát, amit aztán az írni, olvasni nem tudó gyerekek is használhatnak a boltban. Így a bevásárlás sem nyűg lesz, hanem izgalmas beszerző körút. Az előkészületeknél a kicsi segíthet az ételek elkészítésében, a gyümölcsök megmosásában, majd kiválaszthatja és bepakolhatja azokat a játékokat, amiket szeretne magával hozni. Ha több korosztályú gyerkőc is van a családban, akkor koruknak megfelelően oszthatjuk fel a tennivalókat. Maga a piknik már csak a jól megérdemelt pihenés.

Borítókép: illusztráció