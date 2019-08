Petőfi-legenda nyomára bukkantak Székelykeresztúron

Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor sóvidéki barátjukkal, Balázs Dáviddal Újszékelynél léptek be Székelyföldre, amit az evangélikus erődtemplomokat felváltó karcsú protestáns templomok jeleztek. Mert, ahogy arrafelé szokás, mindjárt van egy unitárius és egy református istenháza is.

A két műsorvezető, Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor az M5 kulturális csatornán sugárzott szombati Hazajáró-epizódban egy legenda nyomára bukkantak Székelykeresztúron, mert ahogy Petőfi Sándor utolsó napjaiban belegabalyodott a táj településeibe, úgy nem tud szabadulni a vidék a mai napig sem a holt költő élő szellemétől.

A helyi legenda szerint Petőfit ott, Székelyföld nyugati kapujában a Keresztúr széli timafalvi temetőben hantolták el.

Balázs Dávid így mesélte el a történetet:

„Az történt, hogy Petőfiről, miután a fehéregyházi csatában eltűnt, mindenfele legendák kezdtek keringeni. És mivel innen indult el,

volt egy olyan legenda is, hogy ide érkezett vissza sebesülten, Székelykeresztúrra, és a Macskási-ház kertjében el lett temetve, mert reggelre meghalt.

1902-ben Bálint Dániel helyi asztalosmester és temetkezési vállalkozó állított neki emléket. Kiásták a Macskási-ház kertjéből, és elküldték a koponyát vizsgálatra Budapestre, de onnét azóta sem érkezett válasz. De bármi is az igazság Petőfi eltűnésével kapcsolatosan, a keresztúriak szívéhez nagyon közel áll az egész történet, és meg van örökítve itt, a timafalvi temetőben.”

Persze Petőfi Sándor valódi sírhelye a mai napig ismeretlen. Utolsó napjai viszont dokumentálva, elevenen élnek a keresztúriakban.

Valóságos zarándokhely a Gyárfás-kúria, ahova 1849. július 30-án Bem tábornok kíséretében megérkezett Petőfi. Vajon sejtette-e, hogy utolsó estéjét tölti ott? – teszik fel a kérdést a műsorban.

A kúria kertjében Balázs Dávid megmutatta Petőfi körtefáját.

A legenda szerint itt írta utolsó költeményét.

„Ezt hirdeti Kányádi verse is, amely a körtefa elé van kifüggesztve. A körtefa lassanként elkorhadt, de kihajtott mellette az új. Minden régiből új fakad. Ugyanúgy vagyunk mi is itt, a Kárpát medencében. Ha kárhozatra vagyunk is ítélve, de kihajtunk és kisarjadunk és kitartunk”

– mondta Balázs Dávid.