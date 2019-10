Skóciában bűncselekmény lesz a szülői pofon

Az új törvénnyel egyrészt a felnőttekkel egyenlő jogokat biztosítanak a fizikai erőszak ellen a gyerekeknek is, másrészt összhangba hozzák a skót szabályozást az ENSZ ajánlásával.

Skóciában törvénnyel tiltották meg a gyermekek bántalmazását: az új rendelkezés alapján bűncselekményt követ el a szülő, aki megüti a gyermekét – számolt be róla a The Independent brit lap online kiadása.

Skócia ezzel az első Nagy-Britanniában, ahol büntetendő lett a szülői pofon. A törvény életbe lépéséig még Skóciában is megengedett, hogy a szülők „ésszerű” fizikai erőt alkalmazzanak a gyerekeik fegyelmezésében.

A skót törvényhozók 84:29 arányban fogadták el az új törvényt csütörtökön annak ellenére, hogy egy kormányzati közvélemény-kutatás szerint az Egyesült Királyságban megkérdezett 1546 felnőtt 57 százaléka elvetette volna.

John Finnie skót zöldpárti képviselő, aki a törvénytervezetet előterjesztette, elmondta: a döntés azt az üzenetet közvetíti, hogy elfogadható erőszak nincs. „A tettleges bántalmazásnak nincs helye a 21. századi Skóciában. A nemzetközi bizonyítékok azt igazolják, hogy súlyos hatása lehet a gyerekekre, és nem is hatékony” – fogalmazott Finnie.

A gyermekjogi aktivisták a törvény elfogadását „emlékezetes napként” értékelték a gyermekek jogaiért való küzdelemben.

A törvénynek azonban továbbra is vannak ellenzői. Oliver Mundell skót konzervatív képviselő kijelentette, hogy nem tudja támogatni. Mint mondta, hisz abban, hogy a gyerekek elleni erőszak helytelen, de most nem is ez a kérdés. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a szülők egyáltalán nem fogják tudni ezek után, hogy milyen körülmények miatt kerülhetnek szembe a büntetőjogi rendszerrel.

A törvény egy éven belül lép hatályba.

