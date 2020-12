Szent Erzsébet tiszteletére szerveztek búcsút Úzvölgyében (videó)

Friss hó fogadta a Csíkból és Háromszékből érkező zarándokokat Úzvölgyében, az első világháború idején épített kápolnánál, ahol minden év novemberében Szent Erzsébet tiszteletére tartanak búcsús szentmisét. Azon a helyen, ahol 1917-ben a munkácsi 11. honvéd gyalogezred katonái megépítették a Kárpát-medence legkeletibb katonai kegyhelyét.

– Az itt szolgáló katonák sokfelől jöttek ilyen messze, ide a határvidékre harcolni, ezért választottak egy olyan szentet, aki közel állt hozzájuk, aki elkísérte a messzi vidékre is őket – magyarázza Kovács Zsolt csíkszentmártoni plébános a kápolna és a búcsú eredetét a köztévé Kárpát-medence című magazinműsorának legutóbbi adásában.

A szépen felújított kápolnánál megrendezett zarándoklat résztvevői azért is imádkoztak, hogy az úzvölgyi hadi temetőben helyreálljon a rend. Mint ismert, tavaly év elején a dormánfalvi önkormányzat önkényesen román parcellát alakított ki az egykori Osztrák-Magyar Monarchia, a későbbi magyar királyi hadsereg hadi temetőjében.

– Jönnek ide mások is zavarni a vizeinket, de úgy, ahogy a zavaros víz lefolyik, úgy ők is el fognak menni, és évek múltán, amikor elfelejtik, hogy miért is akarták megzavarni a nyugalmunkat, mi akkor is itt leszünk

– mondja elszántan a csíkszeredai Hajdú Gábor, a rendezvény egyik résztvevője.

– Tavaly aljas módon törtek ránk keletről a szomszédaink, és nem csak történelmet hamisítottak, hanem hadi sírokat gyaláztak meg és hazug emlékműveket állítottak itt, Úzvölgyében. A végsőkig ki fogunk tartani, a végsőkig fogunk harcolni az igazunkért – emlékeztet Tánczos Barba szenátor.

Október végén a Nemzet Útja nevű román ultrasoviniszta szervezet a román hadsereg napját ünnepelve egyházi szertartás keretében vette birtokba a magyar sírkertet.

– Egyesek azt mondják, hogy itt nincsenek románok eltemetve, hogy itt nem haltak meg románok. Ez hazugság – állította akkor Mihai Sorin Tirnoveanu, a szervezet elnöke. A harsány ünnepségen felszólaló dormánfalvi polgármester – a törvénytelenül felépített emlékmű kezdeményezője – pedig úgy fogalmazott, hogy a román parcella létrehozásával itt, Úzvölgyében gyújtották fel újra a román hazafiság lángját.

– Sajnos Romániában vannak olyan, magukat civilnek mondó szervezetek, amelyeknek a tevékenysége a magyarellenességben merül ki. Ezeket háttérerők, mondjuk ki: a román titkosszolgálatok támogatják a magyarellenes uszításban

– hangsúlyozza Bedő Zoltán közíró.

Az úzvölgyi sírkertbe telepített román parcella kapcsán több pert is indítottak a székelyföldi önkormányzatok. Az egyik eljárásban már végleges táblabírósági ítélet is született.

– Arról döntöttek Marosvásárhelyen, hogy a csíkszentmártoni polgármesteri hivatal egykoron igenis jogosan vette be a közvagyoni jegyzékébe az úzvölgyi temetőt – mondja Birtalan Sándor csíkszentmártoni polgármester. Ennek ellenére a peres eljárásoknak koránt sincs vége, a jogszerűtlenül állított román keresztek és a román emlékmű zavartalanul áll. Mi több, egyes román szervezetek képtelennek tűnő feljelentésekkel állnak elő.

Képtelen vádak

A temetőben tavaly májusban hagyományőrző huszárok is lerótták kegyeletüket a hősök előtt. Nemrég az egyik Bákó megyei ügyészség, egy korábbi feljelentés nyomán azt kezdte vizsgálni, hogy a megemlékezésen milyen jogon vettek részt a hagyományőrzők és milyen jogon működnek Románia területén magyar katonai hagyományőrző szervezetek. Kovászna Megye Tanácsának elnökét a napokban tanúként idézték be az ügyben.

A képtelen és minden bizonnyal még a román igazságszolgáltatás számára is elfogadhatatlan vádak tovább borzolják a kedélyeket. A temetőgyalázás után tehát most épp a hagyományőrző magyar huszárokat támadják, eközben a hólepte Úzvölgyében az elesett magyar katonák békésen alusszák örök álmukat, mit sem sejtve abból a gyalázatból, amely jelenleg is folyik ellenük. A december 6-i parlamenti választásokon az ő igazságukért is össze kell fognia az erdélyi magyarságnak.

